Кадры опубликовал мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

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Что известно о состоянии переправы?

На видео можно увидеть место, где раньше находилась арка, а также разрушенный участок автомобильного полотна. Целый пролет конструкции оказался в воде. Кроме того, повреждения получили соседние элементы моста.

Кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после атаки смотрите здесь:

В то же время железнодорожное сообщение пока продолжает функционировать. Российское Министерство транспорта утверждает, что поезда курсируют по расписанию, а также назначают дополнительные рейсы.

Один из автомобильных пролетов Крымского моста / Фото Exilenova+.

Поврежденные пролеты Крымского моста / Фото Exilenova+.

Накануне военные аналитики и OSINT-сообщества обнародовали кадры попаданий по сооружению, демонстрирующие разрушения в районе ключевых опор. Еще ранее, в результате взрыва боевой части беспилотника 16 ноября, автомобильная арка конструкции изменила наклон примерно на 15 градусов.