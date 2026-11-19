Зруйновано залізничну частину Керченського мосту / Кореспондент.net
Силы обороны применили противокорабельные ракеты "Нептун" в ходе операции по поражению Керченского моста. Удары также наносились с помощью других украинских средств поражения. После серии атак российская переправа понесла значительные разрушения, а движение поездов через нее было остановлено.
О результатах операции сообщили Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины.
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Что известно о последствиях удара по Керченскому мосту?
По данным Генштаба, украинские ракеты попали в район арки и железнодорожных путей. В настоящее время движение поездов через мост остановлено.
Прогнозы
В ведомстве подчеркнули, что Керченский мост является важной логистической артерией, по которой Россия снабжает оккупационные группировки на юге Украины топливом, боеприпасами и военной техникой. Поэтому повреждение переправы затрудняет снабжение российских войск.
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Ночная атака стала прямым ответом на массированный террор со стороны агрессора. Только за предыдущую ночь российская армия выпустила по мирным украинским городам 98 ударных беспилотников и ракеты различных типов.
Что еще за логистические маршруты России оказались под ударами Сил обороны?
Керченская переправа – лишь одно звено цепи, по которой противник снабжает фронт. Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной части российской военной логистики. По результатам предыдущих ударов подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов: через Северский Донец вблизи Пришиба в Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области. Еще один мост – через Миусский лиман вблизи Лакедемоновки в Ростовской области – был поврежден 14 ноября.
В Генштабе пояснили, что вывод мостов из строя вынуждает российские войска искать более длинные маршруты, создает заторы на переправах и задерживает поставки боеприпасов и топлива на фронт.
В Силах обороны подчеркнули, что будут продолжать систематически наносить удары по объектам, поддерживающим военный потенциал России.
Еще накануне, 18 ноября, в сети появилось видео, на котором люди проезжали по Крымскому мосту и снимали последствия предыдущей атаки. На кадрах были видны повреждения автомобильной части переправы: в частности, разрушенная арка и пролет, упавший в воду. А уже в ночь на 19 ноября украинские военные нанесли новый удар – на этот раз по железнодорожной части моста.
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