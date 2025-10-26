Бессент назвал Дмитриева "российским пропагандистом": в чем провинился посланник Путина
- Министр финансов США Скотт Бессент назвал Кирилла Дмитриева российским пропагандистом и отрицает влияние санкций на экономику США.
- Бессент заявил, что санкции против российских нефтяных компаний заставят Путина к переговорам, а доходы России от нефти сократились на 20% и могут упасть еще больше.
Министр финансов США Скотт Бессент отрицает, что санкции, которые Штаты ввели против России, навредят американской экономике. Он заявил, что представитель Путина Кирилл Дмитриев является российским пропагандистом.
А также отметил, что Дмитриев приехал в Соединенные Штаты требовать снятия санкционных ограничений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Скотта Бессента CBS News.
Смотрите также "Есть много несчастных случаев": у Путина цинично оправдались за удар по детскому саду в Харькове
Что сказал Бессент о Дмитриеве и санкциях против России?
Бессент заявил, что санкции против российских нефтяных компаний заставят российского диктатора Владимира Путина к переговорам по завершению войны, которую Россия начала против Украины. Он отметил, что российская экономика – это экономика военного времени. Ее рост практически нулевой, а инфляция составляет более 20%.
Министр финансов США подчеркнул, что именно нефть финансирует российскую военную машину, и благодаря санкциям доходы России уменьшатся. Тогда стране-агрессору придется сесть за стол переговоров.
На вопрос о том, повлияют ли санкции против российской нефти на экономику США, как об этом заявляет российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, Бессент заявил о кампании давления со стороны России.
Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Конечно он скажет, что они защитили экономику от санкций. Но они ее не защитили. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%,
– сказал он.
А также добавил, что президент США Дональд Трамп сделал смелый шаг, введя такие санкции.
США ввели санкции против России: коротко о главном
22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний, в частности, против таких гигантов, как "Роснефть" и "Лукойл".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США – это попытка оказать давление на Россию. При этом он дал понять, что это не заставит Москву идти на уступки Вашингтону.
После этого спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США. Он сказал, что "язык давления в случае с Россией не работает", и очень важно, чтобы "ее национальные интересы всегда четко учитывались США".
Дмитриев также повторил риторику Путина, сказав, что санкции и "недружественные меры Запада" якобы никак не повлияют на экономику России, а "приведут к росту цен на автозаправках в США".