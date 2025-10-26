Бессент назвав Дмитрієва "російським пропагандистом": у чому провинився посланник Путіна

Міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив, що санкції, які Штати запровадили проти Росії, нашкодять американській економіці. Він заявив, що представник Путіна Кирило Дмитрієв є російським пропагандистом.

А також наголосив, що Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів вимагати зняття санкційних обмежень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Скотта Бессента CBS News.

Що сказав Бессент про Дмитрієва та санкції проти Росії?

Бессент заявив, що санкції проти російських нафтових компаній змусять російського диктатора Володимира Путіна до переговорів щодо завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Він зазначив, що російська економіка – це економіка воєнного часу. Її зростання практично нульове, а інфляція становить понад 20%.

Міністр фінансів США підкреслив, що саме нафта фінансує російську військову машину, і завдяки санкціям прибутки Росії зменшаться. Тоді країні-агресорці доведеться сісти за стіл переговорів.

На питання про те, чи вплинуть санкції проти російської нафти на економіку США, як про це заявляє російський спецпредставник Кирило Дмитрієв, Бессент заявив про кампанію тиску зі сторони Росії.

Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Звичайно він скаже, що вони захистили економіку від санкцій. Але вони її не захистили. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%,

– сказав він.

А також додав, що президент США Дональд Трамп зробив сміливий крок, ввівши такі санкції.

США ввели санкції проти Росії: коротко про головне