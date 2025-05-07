Бессент назвал Путина военным преступником, с которым придется вести переговоры

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал "слабые санкции" администрации Байдена против России. Кроме того, чиновник ответил на прямой вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником.

Это произошло во время слушаний в Конгрессе в среду, 7 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

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Что заявил Бессент

Один из конгрессменов во время слушаний спросил у Бессента, будет ли тот вести переговоры с "военным преступником" Владимиром Путиным. На что министр сказал, что природа дипломатии заключается в диалоге "с обеими сторонами".

Я считаю, что переговоры были нужны с японцами после Второй мировой войны,

– отметил он.

Кроме того, на прямой вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, Бессент ответил: "Да".

Чиновник также раскритиковал "слабые санкции" администрации Байдена против России, поскольку они были нацелены только на нефтяные компании низшего уровня и установили верхнюю границу цен, которая якобы не сработала.