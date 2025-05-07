Це сталося під час слухань у Конгресі в середу, 7 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

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Що заявив Бессент

Один із конгресменів під час слухань запитав у Бессента, чи буде той вести переговори з "військовим злочинцем" Владіміром Путіним. На що міністр сказав, що природа дипломатії полягає в діалозі "з обома сторонами".

Я вважаю, що переговори були потрібні з японцями після Другої світової війни,

– зазначив він.

Окрім того, на пряме запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, Бессент відповів: "Так".

Посадовець також розкритикував "слабкі санкції" адміністрації Байдена проти Росії, оскільки вони були націлені лише на нафтові компанії нижчого рівня й встановили верхню межу цін, яка не нібито спрацювала.