Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Трамп зробив заяву про мирне врегулювання війни в Україні

Під час спілкування з журналістами 7 травня американський лідер Дональд Трамп зазначив, що невдовзі варто буде ухвалити "рішення", аби завершити війну в Україні. Що саме мається на увазі, він не розповів.

Ми наближаємося до точки, коли доведеться приймати деякі рішення. Я цим не задоволений,

– сказав Трамп про війну Росії з Україною.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Росія нібито "занадто багато просить", щоб закінчити війну. Трамп прокоментував, що Венс дійсно може щось про це знати.

Нагадаємо, Дональд Трамп може розглянути радикальні заходи щодо Росії, як, наприклад, введення нових жорстоких санкцій, якщо Кремль не рухатиметься до миру. Йдеться про обмеження, що передбачені проєктом сенатора Ліндсі Грема. Саме від дій Росії будуть залежати наступні рішення Вашингтона.