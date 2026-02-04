Схема Дмитриева, – эксперт сказал, чем Кремль хочет "купить" Трампа

31 января американская и российская делегация провели переговоры во Флориде. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф назвал встречу продуктивной. Однако есть предположение, что Россия сейчас банально продвигает свое видение переговорного процесса.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, дипломат, политик Роман Бессмертный, отметив, что Россия сейчас работает над тем, чтобы на повестке дня был именно "мирный план" на 28 пунктов. Он фактически был написан в Москве и предусматривает капитуляцию Украины.

Смотрите также Роботы и дроны вместо пехоты: НАТО готовит план обороны и безлюдную передовую линию вдоль границы с РФ

Чего добивается российская делегация?

По словам Бессмертного, это можно назвать своеобразной схемой посланника Путина Кирилла Дмитриева. Он пытается фактически купить Трампа, предложив ему выгодные условия в "мирном плане" на 28 пунктов.

Обратите внимание! Так называемый "мирный план" на 28 пунктов был разработан в США. В нем участвовал посланник Путина Кирилл Дмитриев. Туда вместили все максималистские требования Кремля. В конце концов Украина совместно с Европой и США переделала мирный план до 20 пунктов. В России же официально не отреагировали на изменения. Они продолжают затягивать переговоры и атаковать Украину.

Как отметил Бессмертный, РФ предлагает США в "мирном плане" из 28 пунктов совместно разобраться с замороженными российскими активами на 300 миллиардов долларов, которые "лежат" в Европе. Также там указывают за прибыль США от программы по восстановлению Украины. Россия фактически хочет купить позицию Штатов.

Дмитриев предлагает схему по использованию средств. Это просто покупка позиции Виткоффа, Кушнера, Трампа, который даже не может раскритиковать Путина. Они ожидают эти миллиарды,

– сказал Бессмертный.

Переговоры Украины и России: последние новости