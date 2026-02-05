Жалею о каждой минуте, – первая реакция Билла Гейтса на упоминания о нем в файлах Эпштейна
- Билл Гейтс выразил сожаление по поводу знакомства с Эпштейном и отрицал любые отношения с женщинами на частном острове Эпштейна.
- Гейтс и его офис отвергли заявления о венерическом заболевании, назвав их "абсолютно абсурдными и ложными".
Билл Гейтс отреагировал на упоминания о себе в файлах Эпштейна. Он заявил, что сожалеет, что вообще знал миллиардера.
Он настаивал, что никогда не был на частном карибском острове Эпштейна, где, как утверждается, бесчисленное количество девушек и молодых женщин подверглись насилию, и не имел никаких отношений ни с одной женщиной. Об этом пишет издание The Guardian.
Что сказал Гейтс об упоминании своего имени в файлах Эпштейна?
Гейтс встретил Эпштейна в 2011 году и несколько раз ужинал с ним, чтобы обсудить инвестирование в предложенные научные проекты.
В недавно опубликованных файлах утверждается, что Гейтс заразился венерическим заболеванием после встречи с русскими девушками.
Бизнесмен якобы скрывал это от своей уже бывшей жены Мелинды Френч Гейтс и пытался тайно ей дать антибиотики на случай, если она также заразится.
Офис Гейтса быстро опубликовал заявление, в котором осудил "абсолютно абсурдное и полностью ложное" утверждение. Но сам 70-летний бизнесмен несколько дней молчал.
Но в среду, 4 февраля, он наконец нарушил молчание, также назвав обвинения "ложными".
Похоже, Джеффри написал электронное письмо самому себе. Это письмо никогда не было отправлено. Письмо фальшивое. Я не знаю, о чем он думал. Пытался ли он каким-то образом напасть на меня? Я сожалею о каждой минуте, которую я провел с ним, и прошу прощения за это,
– заявил Гейтс.
Сама же экс-супруга бизнесмена отмечала, что все эти упоминания о ее экс-супруге напоминают об "очень, очень болезненных временах" в их браке.
"Какие бы вопросы не оставались – я даже не могу начать знать все это – эти вопросы к этим людям и даже к моему бывшему мужу. Они должны отвечать на эти вещи, а не я", – говорила она.
Кто еще упоминается в файлах Эпштейна?
Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным для обсуждения иностранных инвестиций в России и цифровых валют. Он контактировал для этого с международными политиками, в частности экс-премьером Норвегии Турбьерном Ягландом и экс-премьером Израиля Эхудой Бараком. Также предполагают, что миллиардер мог руководить сетью сексуальной компрометации в пользу КГБ/ФСБ, используя связи с российской организованной преступностью.
Также в новых файлах дела есть фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины. После этого премьер-министр Кир Стармер заявил, что принц должен дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна. Эндрю даже переехал из особняка Royal Lodge в Винсдоре и проживает во временном жилье в графстве Норфолк.
В королевской семье Норвегии тоже наступил кризис из-за файлов Эпштейна. Принцессу Метте-Марит не хотят видеть королевой, потому что у нее были связи с миллиардером. В общем ее имя упоминается в файлах почти 1000 раз.