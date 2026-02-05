Жалею о каждой минуте, – первая реакция Билла Гейтса на упоминания о нем в файлах Эпштейна

Билл Гейтс отреагировал на упоминания о себе в файлах Эпштейна. Он заявил, что сожалеет, что вообще знал миллиардера.

Он настаивал, что никогда не был на частном карибском острове Эпштейна, где, как утверждается, бесчисленное количество девушек и молодых женщин подверглись насилию, и не имел никаких отношений ни с одной женщиной. Об этом пишет издание The Guardian.

Что сказал Гейтс об упоминании своего имени в файлах Эпштейна?

Гейтс встретил Эпштейна в 2011 году и несколько раз ужинал с ним, чтобы обсудить инвестирование в предложенные научные проекты.

В недавно опубликованных файлах утверждается, что Гейтс заразился венерическим заболеванием после встречи с русскими девушками.

Бизнесмен якобы скрывал это от своей уже бывшей жены Мелинды Френч Гейтс и пытался тайно ей дать антибиотики на случай, если она также заразится.

Офис Гейтса быстро опубликовал заявление, в котором осудил "абсолютно абсурдное и полностью ложное" утверждение. Но сам 70-летний бизнесмен несколько дней молчал.

Но в среду, 4 февраля, он наконец нарушил молчание, также назвав обвинения "ложными".

Похоже, Джеффри написал электронное письмо самому себе. Это письмо никогда не было отправлено. Письмо фальшивое. Я не знаю, о чем он думал. Пытался ли он каким-то образом напасть на меня? Я сожалею о каждой минуте, которую я провел с ним, и прошу прощения за это,

– заявил Гейтс.

Сама же экс-супруга бизнесмена отмечала, что все эти упоминания о ее экс-супруге напоминают об "очень, очень болезненных временах" в их браке.

"Какие бы вопросы не оставались – я даже не могу начать знать все это – эти вопросы к этим людям и даже к моему бывшему мужу. Они должны отвечать на эти вещи, а не я", – говорила она.

Кто еще упоминается в файлах Эпштейна?