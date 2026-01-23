Сын Трампа спас девушку, на которую напал гражданин России, – The Times

Младший сын президента США Дональда Трампа спас девушку, на которую напали. Обидчиком оказался ее бывший парень, гражданин России.

19-летний Бэррон Трамп во время видеозвонка в FaceTime стал свидетелем вероятного нападения на девушку и немедленно обратился в экстренные службы. Об этом пишет The Times со ссылкой на материалы Коронного суда Снейрсбрука.

Как Бэррон Трамп спас девушку?

По информации суда, Беррон общался с девушкой онлайн, когда к ней внезапно подошел ее бывший парень. Мужчина схватил ее за волосы и повалил на пол – все это было видно во время видеозвонка.

Подозреваемым в нападении является 22-летний гражданин России Матвей Румянцев. Прокуроры отметили, что он ревновал девушку к Бэррону Трампу и разозлился после того, как тот пытался связаться с ней ранее в тот же вечер.

18 января Бэррон позвонил в службу 999 и сообщил, что знакомую ему девушку просто сейчас бьют. Он подчеркивал, что это чрезвычайная ситуация и что нападение происходило на его глазах во время видеосвязи.

Во время разговора оператор экстренной службы заметил, что Трамп неохотно отвечает на уточняющие вопросы, и попросил его успокоиться и изменить тон. В ответ Бэррон объяснил, что очень волнуется, и извинился за резкость.

Записи с нагрудных камер полицейских подтверждают, что после прибытия правоохранителей девушка рассказала о своем общении с сыном президента США. Она перезвонила Бэррону, и тот уже непосредственно полицейским объяснил, что видел момент нападения во время видеозвонка.

Позже в суде девушка заявила, что быстрая реакция Бэррона Трампа и его звонок в полицию фактически спасли ей жизнь.

В то же время адвокат обвиняемого, Саша Васс Кейси, поставила эти утверждения под сомнение.

Присяжным также сообщили, что потерпевшая около шести месяцев находилась в отношениях с Румянцевым. Она утверждает, что за это время он дважды ее изнасиловал, в том числе и за несколько часов до приезда полиции того же 18 января.

Защита настаивает, что эти обвинения являются вымышленными, а поведение девушки в тот вечер было агрессивным, и мужчина якобы только пытался ее сдержать.

Сама же потерпевшая категорически опровергла слова адвоката, заявив, что придумывать такую историю было бы позором и пренебрежением к людям, которые действительно пережили сексуальное насилие.

Что известно о Бэрроне Трампе?