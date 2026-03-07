Президент Ирана извинился перед соседними странами и назвал условие для прекращения атак

Иран заявил о готовности прекратить удары по соседним странам Ближнего Востока. Соответствующее решение принял Временный руководящий совет Ирана.

Президент Масуд Пезешкиан также обратился к государствам Персидского залива с извинениями за предыдущие атаки. Об этом пишут Reuters и AlJazeera.

Смотрите также Война США против Ирана затягивается: как прошла первая неделя конфликта и как реагирует мир

Какое заявление сделал президент Ирана?

Иран может прекратить наносить удары по странам Ближнего Востока, если их территорию не будут использовать для атак против Тегерана. Такое решение принял Временный руководящий совет Ирана.

Об этом сообщил президент страны Масуд Пезешкиан в телевизионном обращении. По его словам, Иран не намерен расширять конфликт в регионе. В то же время иранский президент попросил прощения у соседних государств, в частности стран Персидского залива, за удары, которых ранее нанесла иранская сторона.

Мы не будем атаковать ни одну страну региона, если удары не будут осуществляться с их территории. Приношу извинения соседним странам. У нас нет цели оказывать агрессию против них. Мы много раз говорили, что они – наши братья,

– заявил Пезешкиан.

По словам Пезешкиана, Тегеран стремится к сотрудничеству с соседними странами в вопросах безопасности региона. Однако он отметил, что "капитуляция Ирана – это мечта, которая никогда не осуществится".

Как отмечает Associated Press, телевизионное обращение Пезешкиана было записано заранее и показано после утренних ударов по соседним странам.

Почему на самом деле Иран обстреливает всех, до кого может дотянуться?