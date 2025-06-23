Израиль обладает разведкой относительно мест хранения 60% иранского урана, – Нетаньяху
- Израиль имеет разведданные о местах хранения 60% иранского обогащенного урана.
- Большинство урана было перемещено с ядерного объекта в Фордо до удара США 22 июня.
- Для ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90%, а Иран обладает 400 кг урана, обогащенного до 60%.
Биньямин Нетаньяху прокомментировал американский удар по ядерному объекту в Иране. По его словам, большинство урана переместили еще до атаки США.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Что Нетаньяху заявил об израильской информации об уране в Иране
Высокопоставленный источник сообщил Reuters, что большинство высоко обогащенного урана с ядерного объекта в Фордо было перемещено еще до того, как США нанесли по нему удар 22 июня.
Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обладает "интересной разведкой" относительно места хранения 60% обогащенного урана Ирана. Он ответил на вопросы по этому поводу:
Мы очень внимательно следим за этим. Я могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Это не единственный компонент. Это недостаточный компонент. Но это важный компонент, и у нас есть интересная разведка по этому, которую, надеюсь, вы поймете, я не могу с вами поделиться,
– сказал Нетаньяху.
Для создания ядерного оружия уран должен быть обогащен до уровня 90%. В то же время по данным МАГАТЭ, Иран имеет около 400 кг урана, обогащенного до 60%.