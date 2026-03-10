Турция сделала жесткое предупреждение Ирану после ракетного инцидента, –СМИ

Турция предупредила Иран из-за инцидента с баллистической ракетой, которая вошла в ее воздушное пространство. Анкара заявила Тегерану, что подобные случаи недопустимы и могут вызвать серьезную эскалацию в регионе.

Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный собеседник из турецкого Министерства иностранных дел.

Турция передала предупреждение Ирану: что известно?

Напряженность между странами усилилась после того, как баллистическая ракета, запущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции. Ее перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В турецком Минобороны заявили, что ракета была "нейтрализована средствами ПВО НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье". После перехвата обломки боеприпаса упали на незаселенную территорию в провинции Газиантеп на юге страны. По официальным данным, жертв или пострадавших не было.

По информации медиа, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Во время разговора турецкая сторона выразила обеспокоенность из-за ракетных инцидентов, связанных с Ираном.

Анкара подчеркнула, что не хочет втягиваться в масштабный региональный конфликт, однако не будет игнорировать угрозу для своей территории.

По словам источников, турецкий министр прямо дал понять Тегерану, что подобные инциденты не должны повторяться.

Анкара не может оставить без ответа ситуацию, когда ракеты появляются в ее воздушном пространстве,

– отмечают дипломатические источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Анкара передала Ирану четкие предупреждения после инцидента.

"Нарушение воздушного пространства Турции не может быть оправдано ни одной причиной", – подчеркнул он.

Турецкий лидер добавил, что его страна будет принимать все необходимые меры, чтобы защитить собственную безопасность.

Что известно о запуске иранских ракет по Турции?