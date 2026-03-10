Про це агентству Reuters повідомив обізнаний співрозмовник з турецького Міністерства закордонних справ.

Туреччина передала попередження Ірану: що відомо?

Напруженість між країнами посилилася після того, як балістична ракета, запущена з Ірану, увійшла у повітряний простір Туреччини. Її перехопили сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

У турецькому Міноборони заявили, що ракета була "нейтралізована засобами ППО НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор’ї". Після перехоплення уламки боєприпасу впали на незаселену територію в провінції Газіантеп на півдні країни. За офіційними даними, жертв або постраждалих не було.

За інформацією медіа, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Під час розмови турецька сторона висловила занепокоєння через ракетні інциденти, пов’язані з Іраном.

Анкара наголосила, що не хоче втягуватися у масштабний регіональний конфлікт, однак не буде ігнорувати загрозу для своєї території.

За словами джерел, турецький міністр прямо дав зрозуміти Тегерану, що подібні інциденти не повинні повторюватися.

Анкара не може залишити без відповіді ситуацію, коли ракети з’являються у її повітряному просторі,

– зазначають дипломатичні джерела.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що Анкара передала Ірану чіткі попередження після інциденту.

"Порушення повітряного простору Туреччини не може бути виправдане жодною причиною", – наголосив він.

Турецький лідер додав, що його країна вживатиме всіх необхідних заходів, щоб захистити власну безпеку.

Що відомо про запуск іранських ракет по Туреччині?