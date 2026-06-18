США официально сняли морскую блокаду с Ирана и возобновили судоходство

Соединённые Штаты объявили о прекращении морской блокады иранских портов и прибрежных районов. Американские войска больше не препятствуют движению гражданских судов в порты Ирана в Персидском и Оманском заливах.

Об этом сообщает Центральное командование США.

Смотрите также : США откупились от Ирана за 300 миллиардов: остановил ли Трамп войну и как соглашение повлияет на Украину

Что известно об отмене морских ограничений в отношении Ирана?

Соответствующее решение было принято по указанию президента США и вступило в силу немедленно. Согласно официальному заявлению, отныне американские военные не будут препятствовать движению судов.

Вооруженные силы США не препятствуют проходу судов в иранские порты и из них в акваториях Персидского и Оманского заливов. Все меры США по обеспечению морской блокады прекращены. Наши крупные военно-морские корабли останутся в регионе, чтобы гарантировать соблюдение всех положений соглашения, их выполнение и сохранение полной силы,

– говорится в сообщении.

Детали соглашения, на которое ссылается американская сторона, пока не раскрываются.

Восстановление свободного судоходства может положительно повлиять на региональную торговлю и поставки энергоресурсов через стратегически важные морские маршруты Ближнего Востока. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства и удастся ли избежать новых обострений в регионе.

Почему подписанное мирное соглашение может быть невыгодным для США?

Несмотря на заявления о дипломатическом успехе, соглашение между США и Ираном вызвало волну критики среди экспертов и политиков. Часть аналитиков считает, что договоренности не принесли Вашингтону стратегических преимуществ и фактически вернули ситуацию к тому состоянию, которое существовало до начала обострения.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие отметил, что ключевым пунктом соглашения стало восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, который до конфликта также оставался открытым. По его мнению, США фактически согласились на условия, которые не изменили баланс сил в регионе.

В то же время Иран получил дополнительный рычаг влияния на международное сообщество, поскольку вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе остается в сфере его влияния.

Отдельную критику вызывает отсутствие четких механизмов контроля за иранской ядерной программой и дальнейшей судьбой обогащенного урана. Ткие подчеркнул, что пока неясно, кто будет контролировать выполнение этих пунктов и будет ли Иран в полной мере выполнять взятые на себя обязательства.

Эксперт предполагает, что администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена согласиться на компромисс из-за рисков для мирового энергетического рынка.

Потенциальная угроза перекрытия Ормузского пролива могла вызвать скачок цен на нефть и топливо, что негативно повлияло бы на внутриполитическую ситуацию в США. Именно поэтому, по мнению обозревателя, Вашингтон выбрал неидеальное соглашение, чтобы избежать дальнейшей эскалации и экономических последствий.