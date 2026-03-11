Над США кружил самолет судного дня, с которого могут управлять ядерным оружием

Секретный самолет США кружил над одним из районов. Речь о Калифорнии.

Люди заметили, что на нем не было опознавательных знаков. Детали передает FOX24.news.

Что за самолет судного дня кружил над США?

8 марта жители города Фресно в Калифорнии увидели судно, которое летело очень низко. К тому же оно кружило над определенным районом, то есть в целом делало странные маневры. На самолете была только белая пятиконечная звезда Военно-морских сил США

По словам наблюдателей, самолет провел почти два часа, совершая имитацию посадки в международном аэропорту Фресно Йосемити. Самолет был идентифицирован как Boeing E-6B Mercury, который часто называют самолетом судного дня,

– рассказали СМИ.

Показываем город Фресно в Калифорнии на карте США

Что такое самолет судного дня? Это переносное название отсылает к ядерной войне. Ведь люди понимают: ядерный конфликт будет иметь необратимые последствия, фактически положит конец существованию человечества, станет неким судным днем, который описан в Библии. А потому оружие "судного дня" связано с ядерным сдерживанием.

Самолет устойчив к электромагнитным импульсам и служит коммуникационным ретранслятором и стратегическим воздушным командным пунктом.

Это воздушный контроль для всей ядерной триады или ядерных систем Соединенных Штатов. Он управляет ядерными силами с воздушного командного пункта в случае, если командный пункт на земле, вне его, был выведен из строя в результате внезапной атаки или если он просто вышел из строя,

– сказал генерал-майор ВВС в отставке Клей Гаррисон, председатель Авиационного музея Касла.

Важно, что такой воздушный контроль предусмотрен для президента США, главы Пентагона и стратегического командования. Фактически это пункт "живучего, надежного и долговечного воздушного ядерного командования, управления и связи".

"Они могут управлять бомбардировщиками, если бомбардировщики находятся в состоянии боевой готовности, они могут управлять ракетами, потому что ракеты всегда находятся в состоянии боевой готовности, и, очевидно, они могут управлять нашими подводными лодками с баллистическими ракетами. Все это объединено в одно", – добавил генерал.

В Википедии указано, что Boeing E-6B Mercury может дистанционно управлять межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman. Самолет сначала назвали "Гермес", но потом изменили название на "Меркурий" – то же название античного бога, только римское.