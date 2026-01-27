Об изменениях в Часах Судного дня сообщили в проекте журнала "Бюллетень ученых-атомщиков".
Как перевели стрелки Часов Судного дня?
Во вторник 25 января, стрелки Часов Судного дня перевели на четыре секунды вперед. Теперь до Так близко к полуночи, символа глобальной ядерной катастрофы, стрелки часов еще никогда не были.
До этого Часы Судного дня показывали 23:58:31.
Напомним, что решение о перемещении стрелок Часов Судного дня (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала с участием экспертов и ученых. Изначально часы установили на 23:53. Наибольшее отдаление от полуночи (23:43) зафиксировали в 1991 году, после окончания холодной войны.
Как работают Часы Судного дня?
К слову, Часы Судного дня – это символический хронометр, показывающий, насколько близок конец света. 12 часов ночи отмечает теоретическую точку уничтожения. Стрелки часов перемещаются ближе к полуночи или дальше от нее в зависимости от оценки экзистенциальных угроз в определенное время.
В 2023 году из-за войны в Украине и других глобальных вызовов стрелки часов сдвинулись на 10 секунд вперед. А в 2025-м стрелки Часов Судного дня приблизились к глобальной катастрофе на одну секунду.
Когда проект только начинался, главной угрозой считали ядерное оружие, особенно учитывая противостояние между СССР и США. Однако в 2007 году Бюллетень добавил еще один существенный фактор - климатические изменения, которые также угрожают миру катастрофическими последствиями. Недавно ученые обратили внимание на такую опасность, как искусственный интеллект, который теоретически также может представлять угрозу существованию человечества.