Про зміни в Годиннику Судного дня повідомили в проєкті журналу "Бюлетень вчених-атомників".

Дивіться також 90 секунд до апокаліпсиса: як зростали та змінювалися ядерні арсенали Росії та США

Як перевели стрілки Годинника Судного дня?

У вівторок 25 січня, стрілки Годинника Судного дня перевели на чотири секунди вперед. Тепер до Так близько до півночі, символу глобальної ядерної катастрофи, стрілки годинника ще ніколи не були.

До цього Годинник Судного дня показував 23:58:31.

Нагадаємо, що рішення про переміщення стрілок Годинника Судного дня (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно приймається радою директорів журналу за участю експертів і вчених. Спочатку годинник встановили на 23:53. Найбільше віддалення від півночі (23:43) зафіксували в 1991 році, після закінчення холодної війни.

Як працює Годинник Судного дня?