Про зміни в Годиннику Судного дня повідомили в проєкті журналу "Бюлетень вчених-атомників".
Як перевели стрілки Годинника Судного дня?
У вівторок 25 січня, стрілки Годинника Судного дня перевели на чотири секунди вперед. Тепер до Так близько до півночі, символу глобальної ядерної катастрофи, стрілки годинника ще ніколи не були.
До цього Годинник Судного дня показував 23:58:31.
Нагадаємо, що рішення про переміщення стрілок Годинника Судного дня (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно приймається радою директорів журналу за участю експертів і вчених. Спочатку годинник встановили на 23:53. Найбільше віддалення від півночі (23:43) зафіксували в 1991 році, після закінчення холодної війни.
Як працює Годинник Судного дня?
До слова, Годинник Судного дня – це символічний хронометр, що показує, наскільки близький кінець світу. 12 година ночі відзначає теоретичну точку знищення. Стрілки годинника переміщуються ближче до опівночі або далі від неї залежно від оцінки екзистенційних загроз у певний час.
У 2023 році через війну в Україні та інші глобальні виклики стрілки годинника посунули на 10 секунд уперед. А у 2025-му стрілки Годинника Судного наблизилися до глобальної катастрофи на одну секунду.
Коли проєкт тільки розпочинався, головною загрозою вважали ядерну зброю, особливо з огляду на протистояння між СРСР та США. Проте у 2007 році Бюлетень додав ще один суттєвий чинник — кліматичні зміни, які також загрожують світові катастрофічними наслідками. Нещодавно вчені звернули увагу на таку небезпеку, як штучний інтелект, який теоретично також може становити загрозу існуванню людства.