Разведка Великобритании узнала о намерениях российских войск по продвижению в Северск. Также оккупанты продолжают незначительные продвижения в районе Покровска.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на анализ британских разведчиков от 13 декабря. Они в целом осмотрели ситуацию вокруг Северска и Покровска в Донецкой области.

Что говорит разведка Великобритании о боевых действиях в Донецкой области?

Британцы следят за ситуацией на фронте и замечают, что российские штурмовики все еще хотят пройти в Северск. Они пользуются туманом. Вероятно, некоторые позиции в центре города враг уже мог занять.

Однако, по данным разведчиков, Силы обороны Украины не стоят на месте. Военные борются за западные районы города. Российские фейки о том, что Северск находится под контролем России были опровергнуты.

Северск защищал большие города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск,

– говорится в отчете.

Свои выводы о боях в Покровске разведка Великобритании тоже сделала. Известно, что украинцы осуществляют небольшие рейды в северную часть Покровска, где периодически осуществляют зачистки от оккупантов. Через эти операции российские войска имеют большие потери – это примерно 395 тысяч погибших и раненых за год.

Почему все удивлены операцией ВСУ в Купянске?

Украинские защитники осуществили уникальную операцию по обороне Купянска благодаря грамотной и слаженной операции. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Хотя украинских сил на этом отрезке фронта было значительно меньше, но из-за их действий россияне фактически не смогли достичь своих целей.

Какова сейчас ситуация в Донецкой области?