Израильское правительство 10 августа готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов в вооруженные силы. Это происходит на фоне решения властей страны установить полный контроль над Сектором Газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на израильский 13-й телеканал.

Какие планы Израиля по мобилизации резервистов?

По данным СМИ, уже 10 августа израильский кабмин планируют утвердить мобилизацию десятков тысяч резервистов, которые будут проходить службу не менее 75 дней – несмотря на предыдущие обещания правительства.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля резко раскритиковали это решение и поведение отдельных министров. Военные сравнили ситуацию с войной в Секторе Газа с "джипом, увязшим в песке". Среди оппонентов – начальник Генштаба ЦАХАЛ Эял Замир, который назвал захват Сектора Газа "серьезной ошибкой".

Ему противостоят радикальные чиновники, которые считают любое частичное соглашение с ХАМАС поражением. При этом Израиль отвергает требования ХАМАС по освобождению заложников как неприемлемые.

Ранее сообщалось, что израильское руководство одобрило план постепенного военного захвата всего Сектора Газы. Сама эта идея принадлежит премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху, который считает, что таким образом можно достичь решительной победы над ХАМАС.

Сам план состоит из 5 принципов: разоружение ХАМАС, возвращение всех 50 израильских заложников, демилитаризация Газы, израильский контроль безопасности над анклавом, создание в Газе альтернативной гражданской администрации, которая не предусматривает участия ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Сейчас известно, что Тель-Авив захватил 75% Сектора Газа.