Ізраїльський уряд 10 серпня готується мобілізувати десятки тисяч резервістів до збройних сил. Це відбувається на тлі рішення влади країни встановити повний контроль над Сектором Гази.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ізраїльський 13-й телеканал.

Які плани Ізраїлю щодо мобілізації резервістів?

За даними ЗМІ, вже 10 серпня ізраїльський кабмін планує затвердити мобілізацію десятків тисяч резервістів, які проходитимуть службу щонайменше 75 днів – попри попередні обіцянки уряду.

Високопосадовці Армії оборони Ізраїлю різко розкритикували це рішення та поведінку окремих міністрів. Військові порівняли ситуацію з війною у Секторі Гази з "джипом, що загруз у піску". Серед опонентів – начальник Генштабу ЦАХАЛ Еял Замір, який назвав захоплення Сектору Гази "серйозною помилкою".

Йому протистоять радикальні урядовці, які вважають будь-яку часткову угоду з ХАМАС поразкою. При цьому Ізраїль відкидає вимоги ХАМАС щодо звільнення заручників як неприйнятні.

Раніше повідомлялося, що ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всього Сектору Гази. Сама ця ідея належить прем'єр-міністру країни Беньяміну Нетаньягу, який уважає, що таким чином можна досягти рішучої перемоги над ХАМАС.

Сам план складається з 5 принципів: роззброєння ХАМАС, повернення всіх 50 ізраїльських заручників, демілітаризація Гази, ізраїльський безпековий контроль над анклавом, створення в Газі альтернативної цивільної адміністрації, яка не передбачає участі ні ХАМАС, ні Палестинської адміністрації. Наразі відомо, що Тель-Авів захопив 75% Сектору Гази.