Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Які плани Нетаньягу щодо Сектора Гази?

За словами кількох міністрів, у приватних розмовах Беньямін Нетаньягу вживав формулювання "окупація Сектора", описуючи своє бачення розширення військової операції в Газі. Це свідчить про зміну тону напередодні обговорення урядом подальших дій у регіоні.

ЗМІ також цитують високопоставленого чиновника, близького до прем’єра, який заявив: "Жереб кинуто - ми прагнемо повної окупації Сектора Гази".

Операції будуть проводитися навіть у районах, де утримуються заручники. Якщо начальник штабу Армії оборони Ізраїлю не погодиться, він повинен піти у відставку,

– додав він.

Зазначається, що наразі ЦАХАЛ контролює близько 75% території Сектора Гази. За новим планом військові повинні будуть зайняти решту території, взявши увесь анклав під контроль Ізраїлю.

Водночас командування армії виступає проти повного захоплення Сектора та вважає, що на знищення всієї інфраструктури ХАМАСу підуть роки. Крім того, це може поставити під загрозу життя заручників у разі наближення військ до місць їх утримання.

Нетаньягу вже заявив, що скличе кабінет міністрів для ухвалення рішень щодо подальших дій армії. Деякі аналітики вважають, що прем'єр може попросити військових тимчасово стримати наступ, щоб дати шанс переговорам про звільнення заручників.