Цього тижня Трамп припустив, що один з найближчих союзників Вашингтона, Беньямін Нетаньягу, бреше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Макрон заявив, що Франція офіційно визнає Палестину: Нетаньягу різко відреагував

Що відомо про відносини Трампа та Нетаньягу?

Президент США заявив 28 липня журналістам у Шотландії, що в Газі відбувається "справжній голод". Варто зазначити, що це відбулося наступного дня після того, як Нетаньягу назвав такі повідомлення "нахабною брехнею".

За словами Трампа, він бачив зображення голодних палестинців по телебаченню і вважає, що людина повинна бути "досить холоднокровною" або "божевільною", щоб не вважати їх жахливими.

Іноземний кореспондент видання Ебігейл Хауслонер зазначає, що це був рідкісний докір з боку президента США, який наклав мало обмежень на поведінку найбільшого бенефіціара іноземної допомоги Вашингтона і якого Нетаньягу назвав "найбільшим другом, якого Ізраїль коли-небудь мав".

Однак, на думку аналітиків та людей, близьких до адміністрації, коментарі Трампа на тлі зростального міжнародного засудження Ізраїлю натякають на існування певних прихованих обмежень у цих відносинах.

Трамп дав Нетаньягу майже повний дозвіл використовувати владу своєї країни так, як він вважає за потрібне після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Проте власні амбіції президента США щодо регіону в поєднанні з внутрішньополітичними міркуваннями та суперечливими поглядами його оточення створили потенційні точки напруження.

Невелика, але гучна частина бази MAGA, включно з молодшими республіканцями та ультраправими подкастерами, почала ставитися з недовірою до відносин Вашингтона з Ізраїлем. Відомий подкастер Кендіс Оуенс, яка часто поширює антисемітські теорії змови, минулого тижня назвала ці відносини "дивними, огидними та збоченими".

Натомість конгресвумен Маржорі Тейлор Ґрін заявила, що ситуація в Газі є "геноцидом", і запропонувала законопроєкт про припинення допомоги Ізраїлю. Хоча Конгрес його відхилив, опитування демонструють, що дедалі більше молодих республіканців мають негативне ставлення до Нетаньягу.

Окрім цього, за словами експерта з Близького Сходу, який регулярно контактує з адміністрацією президента США, нещодавно Трамп попередив одного з впливових єврейських донорів про те, що його люди "починають ненавидіти Ізраїль".

Аналітики застерігають від перебільшення впливу ультраправих критиків, хоча в Білому домі вже звертають увагу на зростання антиізраїльських і антиєврейських настроїв серед частини прихильників MAGA.

Джон Гоффман, експерт з Близького Сходу з вашингтонського лібертаріанського інституту Cato, вважає, що ізраїльські посадовці усвідомлюють зміну настроїв і розуміють, що фактична підтримка цієї адміністрації може не зберегтися у майбутньому – навіть після виборів до Конгресу 2026 року.

Ось чому вони діють на повну силу в Газі. Наразі їх ніхто не збирається зупиняти,

– пояснив Гоффман.

Для Нетаньягу військові кампанії Ізраїлю після 7 жовтня, які суттєво послабили регіональних супротивників, відкрили нові можливості. Як зазначає Дженніфер Кавана з аналітичного центру Defense Priorities, Ізраїль прагне домінувати в регіоні, але без підтримки США це неможливо, тож він намагається просунутися максимально далеко.

Зазначимо, що Трамп схвалив удари Ізраїлю по Ірану, навіть якщо цілі не мали стосунку до ядерної програми, а його адміністрація закрила очі на обстріли Лівану всупереч перемир’ю, досягнутому за посередництва США, і на розширення зони його контролю в Сирії, яку США хочуть бачити стабілізованою.

Минулого тижня США раптово призупинили офіційні переговори, оскільки, за словами спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, ХАМАС "не виявив бажання досягти перемир’я".

Однак після того, як Ізраїль на початку місяця завдав удару по єдиній католицькій церкві в Газі, викликавши обурення християнських лідерів по всьому світу, Трамп у гніві зателефонував Нетаньягу.

Того ж дня, коли Ізраїль атакував сирійську столицю – країну, щодо якої Трамп раніше скасував тривалі санкції, – президент втрутився особисто й терміново направив держсекретаря Марко Рубіо для деескалації ситуації.

Кавана вважає, що у Нетаньягу все ж є певні обмеження та "червоні лінії". Проте важко точно визначити їхні межі, бо вони залежать від того, як Трамп у конкретний момент тлумачить національні інтереси США.

Спостерігачі зазначають, що навіть коли дії Нетаньягу йдуть всупереч з амбіціями Трампа, може бути важко передбачити, що може викликати бажання президента США приборкати ізраїльського лідера.

Хауслонер додає, що американські політики традиційно вважають стосунки Вашингтона з Ізраїлем – країною, яка щороку отримує мільярди доларів військової допомоги від США, – своєрідною "забороненою темою" зовнішньої політики".

На думку Амоса Хохштайна, який був старшим радником колишнього президента Джо Байдена, дивлячись на всі кампанії Нетаньягу в регіоні, Ізраїль виглядає так, ніби він вийшов з-під контролю і потребує американського втручання і кнопки "стоп". Зауваження Трампа про голод у Газі можуть бути спробою натиснути на цю кнопку.