На этой неделе Трамп предположил, что один из ближайших союзников Вашингтона, Беньямин Нетаньяху, лжет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно об отношениях Трампа и Нетаньяху?

Президент США заявил 28 июля журналистам в Шотландии, что в Газе происходит "настоящий голод". Стоит отметить, что это произошло на следующий день после того, как Нетаньяху назвал такие сообщения "наглой ложью".

По словам Трампа, он видел изображения голодных палестинцев по телевидению и считает, что человек должен быть "достаточно хладнокровным" или "сумасшедшим", чтобы не считать их ужасными.

Иностранный корреспондент издания Эбигейл Хауслонер отмечает, что это был редкий упрек со стороны президента США, который наложил мало ограничений на поведение крупнейшего бенефициара иностранной помощи Вашингтона и которого Нетаньяху назвал "самым большим другом, которого Израиль когда-либо имел".

Однако, по мнению аналитиков и людей, близких к администрации, комментарии Трампа на фоне растущего международного осуждения Израиля намекают на существование определенных скрытых ограничений в этих отношениях.

Трамп дал Нетаньяху почти полное разрешение использовать власть своей страны так, как он считает нужным после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако собственные амбиции президента США по региону в сочетании с внутриполитическими соображениями и противоречивыми взглядами его окружения создали потенциальные точки напряжения.

Небольшая, но громкая часть базы MAGA, включая младших республиканцев и ультраправых подкастеров, начала относиться с недоверием к отношениям Вашингтона с Израилем. Известный подкастер Кэндис Оуэнс, которая часто распространяет антисемитские теории заговора, на прошлой неделе назвала эти отношения "странными, отвратительными и извращенными".

Зато конгрессвумен Маржори Тейлор Грин заявила, что ситуация в Газе является "геноцидом", и предложила законопроект о прекращении помощи Израилю. Хотя Конгресс его отклонил, опросы демонстрируют, что все больше молодых республиканцев имеют негативное отношение к Нетаньяху.

Кроме этого, по словам эксперта по Ближнему Востоку, который регулярно контактирует с администрацией президента США, недавно Трамп предупредил одного из влиятельных еврейских доноров о том, что его люди "начинают ненавидеть Израиль".

Аналитики предостерегают от преувеличения влияния ультраправых критиков, хотя в Белом доме уже обращают внимание на рост антиизраильских и антиеврейских настроений среди части сторонников MAGA.

Джон Хоффман, эксперт по Ближнему Востоку из вашингтонского либертарианского института Cato, считает, что израильские чиновники осознают изменение настроений и понимают, что фактическая поддержка этой администрации может не сохраниться в будущем – даже после выборов в Конгресс 2026 года.

Вот почему они действуют в полную силу в Газе. Сейчас их никто не собирается останавливать,

– объяснил Хоффман.

Для Нетаньяху военные кампании Израиля после 7 октября, которые существенно ослабили региональных противников, открыли новые возможности. Как отмечает Дженнифер Кавана из аналитического центра Defense Priorities, Израиль стремится доминировать в регионе, но без поддержки США это невозможно, поэтому он пытается продвинуться максимально далеко.

Отметим, что Трамп одобрил удары Израиля по Ирану, даже если цели не имели отношения к ядерной программе, а его администрация закрыла глаза на обстрелы Ливана вопреки перемирию, достигнутому при посредничестве США, и на расширение зоны его контроля в Сирии, которую США хотят видеть стабилизированной.

На прошлой неделе США внезапно приостановили официальные переговоры, поскольку, по словам спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, ХАМАС "не изъявил желания достичь перемирия".

Однако после того, как Израиль в начале месяца нанес удар по единственной католической церкви в Газе, вызвав возмущение христианских лидеров по всему миру, Трамп в гневе позвонил Нетаньяху.

В тот же день, когда Израиль атаковал сирийскую столицу – страну, в отношении которой Трамп ранее отменил длительные санкции, – президент вмешался лично и срочно направил госсекретаря Марко Рубио для деэскалации ситуации.

Кавана считает, что у Нетаньяху все же есть определенные ограничения и "красные линии". Однако трудно точно определить их границы, потому что они зависят от того, как Трамп в конкретный момент толкует национальные интересы США.

Наблюдатели отмечают, что даже когда действия Нетаньяху идут вразрез с амбициями Трампа, может быть трудно предсказать, что может вызвать желание президента США обуздать израильского лидера.

Хауслонер добавляет, что американские политики традиционно считают отношения Вашингтона с Израилем – страной, которая ежегодно получает миллиарды долларов военной помощи от США, – своеобразной "запретной темой" внешней политики.

По мнению Амоса Хохштайна, который был старшим советником бывшего президента Джо Байдена, глядя на все кампании Нетаньяху в регионе, Израиль выглядит так, будто он вышел из-под контроля и требует американского вмешательства и кнопки "стоп". Замечания Трампа о голоде в Газе могут быть попыткой нажать на эту кнопку.