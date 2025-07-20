Как сообщают шесть высокопоставленных американских чиновников, несмотря на достигнутое благодаря США прекращение огня в Сирии, ситуация на Ближнем Востоке стала для Белого дома поводом для растущей тревоги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios.

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Как Нетаньяху все больше раздражает Белый дом?

Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп,

– сказал один из чиновников Белого дома, имея в виду Нетаньяху.

Еще один чиновник вспомнил об авиаударе по христианской церкви в Газе, который заставил Трампа позвонить израильскому премьеру и потребовать объяснений.

По словам третьего источника, в окружении Трампа распространяется мнение, что Нетаньяху действует импульсивно и деструктивно. Один из чиновников сравнил его с ребенком, который отказывается вести себя вежливо.

Несмотря на внутреннее недовольство, Трамп пока не комментировал ситуацию публично. Непонятно также, насколько он разделяет тревогу собственных советников.

На прошлой неделе Израиль нанес удар по колонне сирийских танков, которая направлялась в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между друзьким ополчением и вооруженными бедуинскими племенами. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по состоянию на субботу в результате этих столкновений погибло более 700 человек.

По заявлениям Израиля, колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии и что сирийская армия участвует в атаках на друзьку меньшинство. Это в Дамаске отрицают.

Спецпредставитель США Том Барак призвал Израиль приостановить операции, чтобы дать шанс дипломатии. В ответ Израиль на короткое время остановил атаки, но уже на следующий день нанес новые удары – на этот раз по штабу сирийской армии и району возле президентского дворца.

Эти удары застали Белый дом врасплох. Это расстроило Трампа, говорят источники.