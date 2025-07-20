Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что происходит в секторе Газа?

В воскресенье, 20 июля, военные призвали мирных жителей эвакуироваться с юго-запада города Дейр-аль-Бала.

ЦАХАЛ продолжает действовать с большой силой, уничтожая возможности врага и террористическую инфраструктуру в регионе, расширяя операции на новую территорию,

– заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.

Решение начать наступление было принято на фоне переговоров о прекращении огня в Катаре, где Израиль обвиняет ХАМАС в намеренном затягивании ответа на выдвинутые предложения.

Стоит отметить, что город Дейр-аль-Бала долгое время оставался единственной частью сектора Газа, куда не вводили наземные войска – израильская разведка считала, что ХАМАС удерживает там заложников.

В то же время израильские ВВС продолжают наносить авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа. В течение последних дней было уничтожено более 2,7 километра подземных туннелей, которые боевики использовали для передвижения и осуществления атак.

К слову, днях Израиль также нанес удар по Сирии. Под атакой оказалось здание Министерства обороны и Президентский дворец.