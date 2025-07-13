Израильские военные сообщили, что ракета была нацелена на боевика из "Исламского джихада", но из-за сбоя упала "на десятки метров дальше от цели", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Многочисленные жертвы и раненые

ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе, нанесенном непричастным гражданским лицам,

– говорится в заявлении армии, где также сообщается, что инцидент расследуется.

Известно, что удар был нанесен по пункту раздачи воды в лагере беженцев Нусейрат. Погибли 8 человек, среди них шестеро – дети, еще 17 человек получили ранения.

В Газе ситуация с водой резко ухудшилась в последние недели из-за нехватки горючего, которая заставила остановить опреснительные и санитарные объекты. Люди вынуждены собирать воду на распределительных пунктах в пластиковую тару.

Через несколько часов после атаки на пункт распределения воды 12 человек погибли в результате израильского удара по рынку в Газе, среди них – известный врач-консультант Ахмад Кандил, сообщили палестинские СМИ. Израильская армия пока не прокомментировала этот удар.

К слову, пропалестинские активисты в Бельгии повредили военную технику для Украины, считая ее оборудованием для Израиля, нанеся ущерб на 1 миллион евро.