Ізраїльські військові повідомили, що ракета була націлена на бойовика з "Ісламського джихаду", але через збій упала "на десятки метрів далі від цілі", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Ізраїль приховав інформацію про удари Ірану по 5 своїх військових об'єктах, – The Telegraph

Численні жертви і поранені

ЦАХАЛ шкодує про будь-яку шкоду, завдану непричетним цивільним особам,

– йдеться в заяві армії, де також повідомляється, що інцидент розслідується.

Відомо, що удар було завдано по пункту роздачі води в таборі біженців Нусейрат. Загинули 8 людей, серед них шестеро – діти, ще 17 осіб отримали поранення.

У Газі ситуація з водою різко погіршилася останніми тижнями через нестачу пального, яка змусила зупинити опріснювальні та санітарні об'єкти. Люди змушені збирати воду на розподільчих пунктах у пластикову тару.

Через кілька годин після атаки на пункт розподілу води 12 людей загинули внаслідок ізраїльського удару по ринку в Газі, серед них – відомий лікар-консультант Ахмад Канділ, повідомили палестинські ЗМІ. Ізраїльська армія наразі не прокоментувала цей удар.

До слова, пропалестинські активісти в Бельгії пошкодили військову техніку для України, вважаючи її обладнанням для Ізраїлю, завдавши збитків на 1 мільйон євро.