Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також Ізраїльська ракета влучила в дітей, що набирали воду в Газі

Що відбувається в секторі Гази?

У неділю, 20 липня, військові закликали мирних жителів евакуюватися з південного заходу міста Дейр-аль-Бала.

ЦАХАЛ продовжує діяти з великою силою, знищуючи можливості ворога та терористичну інфраструктуру в регіоні, розширюючи операції на нову територію,

– заявив речник ЦАХАЛ полковник Авіхай Адраї.

Рішення розпочати наступ було ухвалене на тлі переговорів про припинення вогню в Катарі, де Ізраїль звинувачує ХАМАС у навмисному затягуванні відповіді на висунуті пропозиції.

Варто зазначити, що місто Дейр-аль-Бала довгий час залишалося єдиною частиною сектора Гази, куди не вводили наземні війська – ізраїльська розвідка вважала, що ХАМАС утримує там заручників.

Водночас ізраїльські ВПС продовжують завдавати авіаударів по позиціях ХАМАС у секторі Гази. Протягом останніх днів було знищено понад 2,7 кілометра підземних тунелів, які бойовики використовували для пересування та здійснення атак.

До слова, днями Ізраїль також завдав удару по Сирії. Під атакою опинилась будівля Міністерства оборони та Президентський палац.