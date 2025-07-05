Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також В армії Ізраїлю заявляють, що вдалося ліквідувати одного з засновників ХАМАС у Газі

Що відомо про припинення вогню в Газі

Президент США оголосив остаточну пропозицію 60-денного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Він очікував відповіді від сторін упродовж кількох годин.

На офіційному сайті ХАМАС зазначили, що рух повністю готовий негайно розпочати новий раунд переговорів щодо механізму реалізації угоди про припинення вогню.

У вівторок, 1 липня, Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль погодився на умови 60-денного перемир'я, але Біньямін Нетаньягу поки не прокоментував слова американського лідера.

Журналісти підкреслили, що позиції сторін залишаються далекими одна від одної – Нетаньягу неодноразово наголошував, що ХАМАС має бути роззброєний, а ХАМАС поки відмовляється обговорювати це питання, хоча, ймовірно, утримує близько 20 живих заручників.

Президент США прокоментував реакцію ХАМАС на пропозицію перемир'я.

Вони заявили, що дали мені позитивну відповідь? Що ж, це добре. Можливо, наступного тижня буде угода по Газі,

– сказав він.

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на офіційного представника повідомили, що Ізраїль отримав і аналізує відповідь ХАМАС на пропозицію про перемир'я.

Єгипетський представник служби безпеки підтвердив Reuters, що його країна бачила відповідь ХАМАС. "У ній є позитивні сигнали про те, що угода близька, однак залишаються певні вимоги з боку ХАМАС, над якими ще потрібно попрацювати", – сказав він.