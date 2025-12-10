Большой подарок Украине: как Трамп и Путин загнали себя в ловушку требованием выборов
- Дональд Трамп призвал к проведению выборов в Украине даже во время войны.
- Владимир Зеленский готов к выборам, если будет прекращение огня и безопасность.
Дональд Трамп снова заговорил о необходимости провести выборы в Украине даже во время полномасштабной войны. Владимир Зеленский ответил, что готов идти на выборы, если будет реальное прекращение огня и безопасность для людей.
О том, откуда взялось это требование и почему, по мнению экспертов, оно может обернуться проблемой для самого Трампа и Владимира Путина, в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он пояснил, что экс-президент США фактически повторяет навязанные Кремлем тезисы о "нелегитимной" украинской власти, не принимая во внимание условия войны.
Путин продал Трампу идею выборов в Украине
Романюк объяснил, что требование провести выборы в Украине не родилось в окружении Трампа. Путин в разговорах подавал украинскую власть как "нелегитимную" и такую, с которой якобы невозможно подписать мирное соглашение. В этой логике досрочные выборы становятся главным условием любого прекращения войны.
Трампу выборы в Украине напрямую не нужны, он воплощает методичку Путина и полностью действует по кремлевской методичке,
– сказал Романюк.
Так формируется образ российского диктатора как того, кто "давно готов к миру", но не с кем договариваться. Зеленского выставляют человеком, который якобы блокирует путь к соглашению, потому что не хочет идти на выборы. Трамп подхватывает эту схему и делает ее частью своей публичной позиции по Украине.
Почему требование выборов стало ловушкой для Трампа и Путина?
Реализация этой идеи потребовала бы полного изменения ситуации на фронте. Для проведения голосования нужна как минимум пауза в боевых действиях и такие условия, при которых избиратели и военные могут безопасно участвовать в кампании. Это противоречит желанию Кремля продолжать войну без перерывов.
Украине это большой подарок, потому что Трамп и Путин сами себя загнали в ловушку,
– отметил Романюк.
Он напомнил, что для выборов нужны хотя бы 60 – 90 суток тишины, гарантии от ракетных ударов по участкам и возможность встреч кандидатов с людьми и армией. Путин не хотел останавливать или даже замораживать войну, рассчитывая, что Украина откажется от выборов во время войны, а это подадут как доказательство "нелегитимности" власти. Зато Зеленский заявил, что готов идти на выборы при условии прекращения боевых действий и безопасных условий для граждан, поэтому требование выборов перестало быть аргументом против Киева и превратилось в вопрос к тем, кто его выдвигал.
Мяч, так сказать, Зеленский бросил на поле Трампа и Путина, а теперь какой ваш ответ,
– сказал Романюк.
Он отметил, что Путину не нужен в Украине легитимный президент, который не поддержит навязанный "мирный план". Целью российского диктатора остается уничтожение Украины, поэтому останавливать войну даже на время выборов он не планирует. Именно это обнажает противоречие между его заявлениями о "мире" и реальными действиями.
Что известно о заявлениях Трампа и дискуссии о выборах в Украине?
- В интервью Politico Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Украине следует проводить даже во время войны, и предположил возможную победу Владимира Зеленского, одновременно утверждая, что власть избегает голосования из-за боевых действий.
- По данным CNN, в "мирном плане" США был пункт о проведении выборов через 100 дней после подписания соглашения; обозреватели указывали, что за такой срок невозможно обеспечить демобилизацию, подготовку избирательной инфраструктуры и защиту процесса от российского влияния.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил, что во время полномасштабной войны выборы невозможны, поскольку страна должна сначала преодолеть общую угрозу, после чего возвращение к избирательному процессу станет реальным.