"Нужно сделать это немедленно": Джонсон призвал союзников отправить небоевые войска в Украину
- Борис Джонсон призвал Британию и союзников немедленно развернуть войска в Украине для небоевых задач в мирных регионах.
- Он подчеркнул, что это решение зависит от желания украинцев, если Украина является суверенным государством, и критиковал нерешительность Запада в ответ на действия России.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что союзники должны немедленно развернуть свои военные контингенты в Украине. Речь идет о присутствии в "мирных регионах" и участии в небоевых действиях.
Великобритания и ее союзники должны развернуть свои войска в Украине уже сейчас, не дожидаясь прекращения огня. Об этом Борис Джонсон заявил в своем интервью для BBC.
Смотрите также Тайно готовились: Залужный и Буданов знали о вторжении еще до его начала, – The Guardian
Что сказал Джонсон о развертывании западных войск в Украине?
По его словам, если существуют планы ввода сил после потенциального мирного соглашения, то нет логических причин откладывать это решение.
Политик подчеркнул, что речь идет о размещении контингентов в безопасных регионах для выполнения небоевых задач. По его мнению, именно такой шаг способен "переключить ситуацию в голове" президента России Владимира Путина.
Джонсон также упрекнул партнеров Украины за нерешительность в политических решениях. Он заявил, что вопрос развертывания иностранных войск зависит исключительно от желания украинцев, если Украина является действительно суверенным государством.
Отдельно экс-глава британского правительства вспомнил события в Крыму, Сирии и Афганистане, которые, по его мнению, подбодрили Кремль из-за слабой реакции Запада. Он убежден, что именно недостаток решимости стал главной проблемой международной политики в отношении России.
Ранее, AFP со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского сообщало, что Украина выступает за то, чтобы в случае потенциального прекращения огня европейские военные в рамках гарантий безопасности были дислоцированы как можно ближе к линии соприкосновения. Несмотря на это, как добавляет глава государства речь не идет о замене украинских военных непосредственно на фронте.
Сможет ли Украина вступить в НАТО и когда это произойдет?
Владимир Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, что Украина выполнила все возможные условия для вступления в НАТО, и теперь решение за партнерами Альянса. Глава государства подчеркнул, что партнеры колеблются и чувствуют давление со стороны России. Однако, Зеленский добавил, что решение о вступлении Украины в НАТО может приниматься только при участии Киева.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран будут блокировать вступление Украины в НАТО. Рютте отметил, что среди стран, которые могут блокировать вступление, есть Венгрия, США и Словакия.
Политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала рассказал, что Россия требует от НАТО письменного обещания не расширяться на восток и отменить решение Бухарестского саммита 2008 года. Это требование выглядит как политический жест для внутренней аудитории, а не реальный инструмент достижения результата на переговорах.