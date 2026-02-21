Великобритания и ее союзники должны развернуть свои войска в Украине уже сейчас, не дожидаясь прекращения огня. Об этом Борис Джонсон заявил в своем интервью для BBC.

Что сказал Джонсон о развертывании западных войск в Украине?

По его словам, если существуют планы ввода сил после потенциального мирного соглашения, то нет логических причин откладывать это решение.

Политик подчеркнул, что речь идет о размещении контингентов в безопасных регионах для выполнения небоевых задач. По его мнению, именно такой шаг способен "переключить ситуацию в голове" президента России Владимира Путина.

Джонсон также упрекнул партнеров Украины за нерешительность в политических решениях. Он заявил, что вопрос развертывания иностранных войск зависит исключительно от желания украинцев, если Украина является действительно суверенным государством.

Отдельно экс-глава британского правительства вспомнил события в Крыму, Сирии и Афганистане, которые, по его мнению, подбодрили Кремль из-за слабой реакции Запада. Он убежден, что именно недостаток решимости стал главной проблемой международной политики в отношении России.

Ранее, AFP со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского сообщало, что Украина выступает за то, чтобы в случае потенциального прекращения огня европейские военные в рамках гарантий безопасности были дислоцированы как можно ближе к линии соприкосновения. Несмотря на это, как добавляет глава государства речь не идет о замене украинских военных непосредственно на фронте.

