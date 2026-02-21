Британія та її союзники мають розгорнути свої війська в Україні вже зараз, не чекаючи припинення вогню. Про це Борис Джонсон заявив у своєму інтерв'ю для BBC.
Що сказав Джонсон про розгортання західних військ в Україні?
За його словами, якщо існують плани введення сил після потенційної мирної угоди, то немає логічних причин відкладати це рішення.
Політик наголосив, що йдеться про розміщення контингентів у безпечних регіонах для виконання небойових завдань. На його думку, саме такий крок здатен "перемкнути ситуацію в голові" президента Росії Володимира Путіна.
Джонсон також дорікнув партнерам України за нерішучість у політичних рішеннях. Він заявив, що питання розгортання іноземних військ залежить виключно від бажання українців, якщо Україна є справді суверенною державою.
Окремо ексглава британського уряду згадав події в Криму, Сирії та Афганістані, які, на його думку, підбадьорили Кремль через слабку реакцію Заходу. Він переконаний, що саме брак рішучості став головною проблемою міжнародної політики щодо Росії.
Раніше, AFP з посиланням на слова президента Володимира Зеленського повідомляло, що Україна виступає за те, щоб у разі потенційного припинення вогню європейські військові в межах гарантій безпеки були дислоковані якомога ближче до лінії зіткнення. Попри це, як додає глава держави не йдеться про заміну українських військових безпосередньо на фронті.
Чи зможе Україна вступити в НАТО та коли це станеться?
Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, що Україна виконала всі можливі умови для вступу в НАТО, і тепер рішення за партнерами Альянсу. Глава держави наголосив, що партнери вагаються і відчувають тиск з боку Росії. Проте, Зеленський додав, що рішення про вступ України до НАТО може прийматися лише за участі Києва.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО. Рютте зазначив, що серед країн, які можуть блокувати вступ, є Угорщина, США і Словаччина.
Політтехнолог Аббас Галлямов в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія вимагає від НАТО письмової обіцянки не розширюватися на схід і скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року. Ця вимога виглядає як політичний жест для внутрішньої аудиторії, а не реальний інструмент досягнення результату на переговорах.