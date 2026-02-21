Британія та її союзники мають розгорнути свої війська в Україні вже зараз, не чекаючи припинення вогню. Про це Борис Джонсон заявив у своєму інтерв'ю для BBC.

Що сказав Джонсон про розгортання західних військ в Україні?

За його словами, якщо існують плани введення сил після потенційної мирної угоди, то немає логічних причин відкладати це рішення.

Політик наголосив, що йдеться про розміщення контингентів у безпечних регіонах для виконання небойових завдань. На його думку, саме такий крок здатен "перемкнути ситуацію в голові" президента Росії Володимира Путіна.

Джонсон також дорікнув партнерам України за нерішучість у політичних рішеннях. Він заявив, що питання розгортання іноземних військ залежить виключно від бажання українців, якщо Україна є справді суверенною державою.

Окремо ексглава британського уряду згадав події в Криму, Сирії та Афганістані, які, на його думку, підбадьорили Кремль через слабку реакцію Заходу. Він переконаний, що саме брак рішучості став головною проблемою міжнародної політики щодо Росії.

Раніше, AFP з посиланням на слова президента Володимира Зеленського повідомляло, що Україна виступає за те, щоб у разі потенційного припинення вогню європейські військові в межах гарантій безпеки були дислоковані якомога ближче до лінії зіткнення. Попри це, як додає глава держави не йдеться про заміну українських військових безпосередньо на фронті.

