Попри те, що політична влада не вірила у напад – військове керівництво готувало плани для оборони українських міст. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian.

Що знало військове керівництво України про початок повномасштабного вторгнення?

У розслідуванні йдеться, що ще восени 2021 року західні спецслужби попереджали Київ про високу ймовірність масштабного наступу Росії. Американська ЦРУ та британська MI6 передали відповідні розвіддані, а союзники наполягали на необхідності готуватися до гіршого сценарію. Попри це, як пише видання, Зеленський сприйняв цю інформацію "пасивно".

За даними журналістів, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був "розчарований" небажанням влади запроваджувати воєнний стан, який дозволив би офіційно перекидати війська та затверджувати бойові плани. Без рішення Верховного головнокомандувача масштабні переміщення залишалися юридично ризикованими.

У середині січня 2022 року Залужний із міркувань безпеки переїхав до комплексу Генштабу разом із родиною, а вище командування проводило командно-штабні навчання з відпрацюванням різних сценаріїв вторгнення, зокрема наступу на Київ. Оборону Київщини допомагав організовувати тодішній керівник ГУР Кирило Буданов, який отримав від союзників детальні дані про плани Росії щодо Гостомеля. Також у матеріалі згадується про контакти Буданова з банкіром і розвідником Денисом Кірєєвим, який підтвердив, що рішення про напад уже ухвалене.

В останні години перед вторгненням військові, за даними джерел, здійснили критичні кроки – зокрема замінували окремі ділянки в акваторії Чорного моря для недопущення висадки десанту в Одесі та передислокували частину підрозділів у стратегічно важливі райони.

