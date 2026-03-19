Неизвестные дроны заметили над базой, где живут Рубио и Гегсет, – WP

В США зафиксировали появление неизвестных дронов над военной базой в Вашингтоне. Именно там проживают высокопоставленные чиновники, в частности Марко Рубио и Пит Гегсет.

Инцидент вызвал серьезное беспокойство на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post.

Что известно о загадочных дронах?

В США зафиксировали появление неизвестных беспилотников над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне. Именно на этой базе расположены резиденции государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Гагсета.

По данным американских чиновников, дроны неоднократно появлялись над территорией базы в течение последних дней. В частности, в один из вечеров было зафиксировано сразу несколько беспилотников. Это заставило военных усилить меры безопасности.

Происхождение дронов пока остается неизвестным. Американские службы не смогли установить, кто именно стоит за их запуском, что лишь усилило беспокойство относительно возможных угроз.

Инцидент происходит на фоне повышенной боевой готовности США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в частности противостояния с Ираном. В связи с этим военные внимательнее мониторят любые потенциальные угрозы. По информации источников, в Белом доме даже состоялось специальное совещание относительно того, как реагировать на появление дронов.

Кроме того, рассматривалась возможность временного перемещения чиновников в более безопасное место, однако пока этого не сделали.

Параллельно несколько американских военных баз повысили уровень защиты из-за риска возможных атак. Это свидетельствует о серьезности ситуации и опасения относительно потенциальных диверсий.

Эксперты отмечают, что появление неизвестных дронов над стратегическими объектами может быть как разведкой, так и элементом психологического давления. В любом случае, такие инциденты требуют немедленной реакции служб безопасности.

