Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, для чего трехсторонние переговоры были нужны Дональду Трампу. Он предположил, продолжит ли США поддержку Украины в случае неблагоприятного для Киева сценария переговорного процесса.

Когда может закончиться переговорный процесс?

Саакян отметил, что целью Трампа было не завершение российско-украинской войны само по себе, а тем более не восстановление баланса сил, справедливости, международного права и тому подобное. Его интересует возможность восстановить экономическое сотрудничество с Россией, чтобы оторвать ее от Китая. Поэтому переговорный процесс для него был инструментом достижения этой цели.

Однако Трамп не может этого сделать, потому что внутриполитическая ситуация не позволяет ему "скормить" Украину России. Спонсоры его политической силы из военно-промышленного комплекса стали на дыбы, когда он остановил поставки оружия Украине. Тогда был найден компромисс – оружие для Киева начала покупать Европа,

– объяснил политолог.

Также американский избиратель – и республиканский, и демократический – продолжает симпатизировать и сочувствовать Украине, а антипатии к России снова на высоком уровне. В этих условиях, по его мнению, Трамп не может давить на Украину еще больше и угождать России, но он пытается балансировать, чтобы не усиливать давление на Москву.

"Если ситуация будет продолжаться так же, то переговорный процесс в том виде, в котором он существует, умрет к середине – конца лета 2026 года. Ведь в этом формате он является мертворожденным. Он задуман так, чтобы решить вопрос войны исключительно за счет Украины и с ограниченными потерями для России. Но так не удастся", – подчеркнул он.

Какие сценарии поведения Трампа относительно переговоров?

Поэтому для Трампа вопрос будет заключаться в том, кого обвинить в срыве переговоров, потому что он не мог просчитаться и он не может быть виноватым. Политолог спрогнозировал три возможных сценария.

Первый – плохой для Украины. Трамп говорит, что с Зеленским было сложнее договориться, он не пошел на замечательную сделку, которую было предложено США. Поэтому виновата Украина, ведь Путин, по словам Трампа, хотел бы заключить сделку. Вероятность этого варианта остается, но она уменьшилась за последние полгода.

Обратите внимание! Дональд Трамп в последнее время позволяет себе все более жесткие высказывания в отношении президента Украины. Американский лидер заявил, что его удивляет Зеленский, который "не хочет заключать соглашение", ведь "Путин готов к нему". Трамп считает, что с Зеленским труднее договариваться, чем с Путиным. А в контексте помощи Украине по сбиванию дронов на Ближнем Востоке, американский президент США сказал, что Зеленский – "последний человек, от которого США нужна помощь".

Второй – реалистичный. Трамп махнет рукой и скажет: "Это Зеленский и Путин ссорятся, ненавидят друг друга. Я им предложил замечательную сделку, они её не приняли, поэтому США выходят из этой войны, в которую их втянул Байден. И пусть Европа продолжает помогать Украине.

В этом случае продажи оружия Украине продолжатся, помощь разведданным на коммерческой основе – также. Санкции с России Трамп снять не сможет из-за внутриполитической ситуации. Он просто выйдет из переговорного процесса,

– пояснил Олег Саакян.

Третий – фантастически-позитивный для Украины. Трамп заявит, что Путин не демонстрирует конструктивности, Россия не хочет отказываться от амбиций, а Украина не собирается сдаваться. Тогда пусть себе воюют, но США будут давить на Россию, усилив санкции. Так Трамп сможет разыграть электоральную карту на финишной прямой избирательной кампании.

Последний сценарий, по мнению политолога, наименее вероятен, ведь скорее всего США попытаются сбросить с себя ответственность и выпрыгнуть из дипломатической имитации, в которую они себя и всех погрузили.

Что происходит с переговорным процессом?