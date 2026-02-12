Британия передаст Украине 1000 ракет: страна выделила на помощь 700 миллионов долларов
- Великобритания выделила более 500 миллионов фунтов стерлингов на усиление защиты Украины, включая поставки дополнительных ракет и систем ПВО.
- Украина получит 1000 легких многоцелевых ракет, 1200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов через Консорциум противовоздушной обороны.
Великобритания объявила о выделении более 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 682,1 миллиона долларов) на усиление защиты Украины. В Министерстве обороны страны отметили, что речь идет о срочной поставке дополнительных ракет и систем ПВО на фоне продолжения массированных зимних обстрелов со стороны России.
Об этом сообщает Daily Express.
Что известно о новом пакете помощи Украине от Великобритании?
Министр обороны страны Джон Гили сообщил, что Лондон впервые перечислит 150 миллионов фунтов (204 миллиона долларов) в PURL.
Справка: PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная инициатива США и НАТО, введена летом 2025 года. Программа позволяет странам делать добровольные финансовые взносы для закупки американского вооружения для Украины. Украина формирует список критических потребностей, НАТО и США его верифицируют, союзники оплачивают заказ, и США осуществляют быструю доставку.
Отдельно в рамках контракта на 390 миллионов фунтов (530 миллионов долларов) Украина получит 1000 легких многоцелевых ракет британского производства.
Кроме этого, в ближайшие месяцы планируется передать еще 1200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов через Консорциум противовоздушной обороны.
Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения Путина, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины,
– заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
Ожидается, что Гилли будет сопредседательствовать на 33-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Представители около 50 стран обсудят военные потребности Украины на 2026 год, ситуацию на фронте, координацию поставок вооружения и имеющиеся пробелы в обеспечении потребностей ВСУ.
ЕС согласовал Украине кредит на 90 миллиардов
Европарламент 11 февраля одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Его еще должен утвердить Совет ЕС.
Кредит будут финансировать благодаря позициям ЕС на финансовых рынках, а проценты будут платить из европейского бюджета.
Из них 30 миллиардов евро из общей суммы пойдут на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку в рамках Ukraine Facility, еще 60 миллиардов евро – на усиление оборонных возможностей и закупки военного оборудования.