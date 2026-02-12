Британия передаст Украине 1000 ракет: страна выделила на помощь 700 миллионов долларов

Великобритания объявила о выделении более 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 682,1 миллиона долларов) на усиление защиты Украины. В Министерстве обороны страны отметили, что речь идет о срочной поставке дополнительных ракет и систем ПВО на фоне продолжения массированных зимних обстрелов со стороны России.

Об этом сообщает Daily Express.

Смотрите также Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000, – Федоров

Что известно о новом пакете помощи Украине от Великобритании?

Министр обороны страны Джон Гили сообщил, что Лондон впервые перечислит 150 миллионов фунтов (204 миллиона долларов) в PURL.

Справка: PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная инициатива США и НАТО, введена летом 2025 года. Программа позволяет странам делать добровольные финансовые взносы для закупки американского вооружения для Украины. Украина формирует список критических потребностей, НАТО и США его верифицируют, союзники оплачивают заказ, и США осуществляют быструю доставку.

Отдельно в рамках контракта на 390 миллионов фунтов (530 миллионов долларов) Украина получит 1000 легких многоцелевых ракет британского производства.

Кроме этого, в ближайшие месяцы планируется передать еще 1200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов через Консорциум противовоздушной обороны.

Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения Путина, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины,

– заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Ожидается, что Гилли будет сопредседательствовать на 33-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Представители около 50 стран обсудят военные потребности Украины на 2026 год, ситуацию на фронте, координацию поставок вооружения и имеющиеся пробелы в обеспечении потребностей ВСУ.

ЕС согласовал Украине кредит на 90 миллиардов