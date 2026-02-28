Самый высокий в мире небоскреб: в сети пишут о взрывах вокруг Бурдж-Халифы в Дубае

В Дубае прогремели взрывы днем и вечером 28 февраля. Говорится, что под ударом может быть район Бурдж-Халифы.

Детали собрал 24 Канал. Утром говорилось, что людей эвакуируют из здания.

Правда ли, что Иран ударил по Бурдж-Халифе?

Конкретно по небоскребу местные власти не делали заявлений. Впрочем, СМИ показывают видео ударов в районе Бурдж-Халифы.

Иранская атака по Бурдж-Халифе: смотрите видео

Напомним, Бурдж-Халифа – самый высокий небоскреб в мире, очень популярный среди туристов. Высота сооружения – 828 метров, там 163 этажа. Самый высокий жилой этаж – 109. Смотровая площадка размещена на 124 – 125 этажах, но выше работают двухэтажные смотровые лифты, которые вмещают более 10 человек. Башня размещена в центре искусственного озера. На вершину небоскреба можно подняться.

СМИ заметили, что Иран будто специально целится по туристическим объектам в Дубае. Ведь ранее говорилось о возможных ударах по пятизвездочному отелю.

Интересно! Украинка, которая живет в ОАЭ, рассказала 24 Каналу о том, что взрывы в Дубае напомнили ей 24 февраля 2022 года. Однако паники в городе нет.

В Украине напомнили о войне

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук жестко прокомментировал эти события.

Пока весь мир смотрит эфиры из Тегерана и репостит видео шахедов над Бурдж-Халифой, сегодня КАБ прилетел по прифронтовому селу в Покровской общине Синельниковского района. (...) Война в Иране за один день отодвинула Украину на второй план мирового инфополя. Но пока мир переключился, война здесь не прекращалась. Обломок ракеты или шахеды в Дубае моментально становятся мировой новостью. КАБ по селу на Днепропетровщине, к сожалению, ни,

– написал он.