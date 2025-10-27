Укр Рус
Геополитика Россия Россия запустила разрекламированный "Буревестник" с Новой Земли, – Reuters
27 октября, 15:58
2

Россия запустила разрекламированный "Буревестник" с Новой Земли, – Reuters

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Разведка Норвегии подтвердила испытания Россией ракеты "Буревестник".
  • Военная разведка Норвегии заявила, что Россия провела испытания своей ракеты "Буревестник", которая была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Российская ракета "Буревестник" была запущена с арктического архипелага Новая Земля. Такие данные указывают в разведке Норвегии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин снова пугает ядерным оружием: в России заявили об испытании ракеты "Буревестник"

Что известно о запуске ракеты "Буревестник"?

В военной разведке Норвегии сообщили в понедельник, 27 октября, что испытания Россией на прошлой неделе крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник" были запущены с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Соответствующую информацию сообщил Reuters вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии, в заявлении, присланной по электронной почте.

Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле, 
– отметил Нильс Андреас Стенсенес.

Отметим, что в России заявляли об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник", но не сообщали, где состоялся запуск.

Смотрите также Ракета "неограниченной дальности": действительно ли "Буревестник" настолько опасен, как заявил Путин

Испытания ракеты "Буревестник": что говорили в России

  • На днях глава генерального штаба России Валерий Герасимов рассказал об испытаниях ракеты "Буревестник".

  • Он отмечал, что полет ракеты длился 14 тысяч километров и как он выразился, "это не предел". По его словам, ракета якобы находилась в воздухе 15 часов.

  • В то же время глава Кремля Путин заявил, что "крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого" и добавил, что "ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты".