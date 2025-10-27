Россия запустила разрекламированный "Буревестник" с Новой Земли, – Reuters
- Разведка Норвегии подтвердила испытания Россией ракеты "Буревестник".
- Военная разведка Норвегии заявила, что Россия провела испытания своей ракеты "Буревестник", которая была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.
Российская ракета "Буревестник" была запущена с арктического архипелага Новая Земля. Такие данные указывают в разведке Норвегии.
Что известно о запуске ракеты "Буревестник"?
В военной разведке Норвегии сообщили в понедельник, 27 октября, что испытания Россией на прошлой неделе крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник" были запущены с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.
Соответствующую информацию сообщил Reuters вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии, в заявлении, присланной по электронной почте.
Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле,
– отметил Нильс Андреас Стенсенес.
Отметим, что в России заявляли об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник", но не сообщали, где состоялся запуск.
Испытания ракеты "Буревестник": что говорили в России
На днях глава генерального штаба России Валерий Герасимов рассказал об испытаниях ракеты "Буревестник".
Он отмечал, что полет ракеты длился 14 тысяч километров и как он выразился, "это не предел". По его словам, ракета якобы находилась в воздухе 15 часов.
В то же время глава Кремля Путин заявил, что "крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого" и добавил, что "ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты".