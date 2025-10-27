Росія запустила розрекламований "Буревісник" з Нової Землі, – Reuters
- Розвідка Норвегії підтвердила випробування Росією ракети "Буревісник".
- Військова розвідка Норвегії заявила, що Росія провела випробування своєї ракети "Буревісник", яка була запущена з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.
Російська ракета "Буревісник" була запущена з арктичного архіпелагу Нова Земля. Такі дані вказують у розвідці Норвегії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відомо про запуск ракети "Буревісник"?
У військовій розвідці Норвегії повідомили в понеділок, 27 жовтня, що випробування Росією минулого тижня крилатої ракети далекого радіуса дії з ядерним двигуном "Буревісник" було запущено з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.
Відповідну інформацію повідомив Reuters віце-адмірал Нільс Андреас Стенсенес, голова розвідувальної служби Норвегії, у заяві, надісланій електронною поштою.
Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Skyfall ("Буревісник") на Новій Землі,
– зазначив Нільс Андреас Стенсенес.
Зазначимо, що в Росії заявляли про успішне випробування ракети 9М730 "Буревісник", але не повідомляли, де відбувся запуск.
Випробування ракети "Буревісник": що говорили в Росії
Днями очільник генерального штабу Росії Валерій Герасимов розповів про випробування ракети "Буревісник".
Він зазначав, що політ ракети тривав 14 тисяч кілометрів і як він висловився, "це не межа". За його словами, ракета нібито перебувала в повітрі 15 годин.
Водночас глава Кремля Путін заявив, що "крилаті ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою – це унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого" і додав, що "ключові завдання з випробувань ракети досягнуті".