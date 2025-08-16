Нужно мирное соглашение, а не прекращение огня, – Трамп после разговоров с Путиным и Зеленским
- Дональд Трамп после саммита на Аляске заявил, что встреча с Путиным и разговор с Зеленским прошли очень хорошо, и все согласились с необходимостью мирного соглашения вместо простого прекращения огня.
- Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 18 августа.
Трамп сделал новое заявление по итогам саммита на Аляске. Он стал на сторону Путина в вопросе очередности прекращения огня и заключения мирного соглашения.
Президент США в соцсети опубликовал новый пост, в котором подвел итоги саммита с российским диктатором на Аляске, а также телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп сказал Зеленскому, что стал на сторону Путина в вопросе перемирия, – Axios
Как Трамп прокомментировал саммит на Аляске?
Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой Кремля на Аляске прошла "очень хорошо". Такой же, по словам политика, был его разговор с президентом Украины и разными европейскими лидерами, включая генсека НАТО.
Все согласились, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – обратиться непосредственно к мирному соглашению, которое могло бы завершить войну, а не к простому прекращению часто не соблюдаемого огня.
– сообщил президент США.
Он подтвердил, что в понедельник Владимир Зеленский приедет в Вашингтон.
"Если все удастся, мы запланируем встречу с Путиным", – сказал Трамп.
Напомним, что и Украина, и Европа, и сам президент Трамп длительное время настаивали, что сначала должно быть достигнуто быстрое прекращение огня, а затем проходят переговоры по соглашению. Очевидно, главе Кремля удалось склонить американского лидера на свою сторону.