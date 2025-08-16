Трамп сделал новое заявление по итогам саммита на Аляске. Он стал на сторону Путина в вопросе очередности прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Президент США в соцсети опубликовал новый пост, в котором подвел итоги саммита с российским диктатором на Аляске, а также телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп сказал Зеленскому, что стал на сторону Путина в вопросе перемирия, – Axios

Как Трамп прокомментировал саммит на Аляске?

Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой Кремля на Аляске прошла "очень хорошо". Такой же, по словам политика, был его разговор с президентом Украины и разными европейскими лидерами, включая генсека НАТО.

Все согласились, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – обратиться непосредственно к мирному соглашению, которое могло бы завершить войну, а не к простому прекращению часто не соблюдаемого огня.

– сообщил президент США.

Он подтвердил, что в понедельник Владимир Зеленский приедет в Вашингтон.

"Если все удастся, мы запланируем встречу с Путиным", – сказал Трамп.

Напомним, что и Украина, и Европа, и сам президент Трамп длительное время настаивали, что сначала должно быть достигнуто быстрое прекращение огня, а затем проходят переговоры по соглашению. Очевидно, главе Кремля удалось склонить американского лидера на свою сторону.