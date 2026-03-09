Избрание нового лидера Ирана вызвало рекордный взлет цен на нефть: Трамп агрессивно отреагировал

В Иране официально объявили вечером 8 марта, что новым лидером страны будет Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Это мгновенно вызвало стремительный скачок цен на нефть в мире.

Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети, в котором попытался успокоить публику. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно о скачке цен на нефть после избрания нового лидера Ирана?

Вечером 8 марта мировые нефтяные рынки резко отреагировали на политические события в Иране. Дело в том, что появилось сообщение об избрании новым верховным лидером страны Моджтаба Хаменеи, а это лицо ассоциируется с продолжением войны. Поэтому цены на нефть стремительно выросли.

Баррель эталонной марки Brent подскочил до более сотни долларов, почти до 110. Американская нефть WTI также достигла 108 долларов за баррель. Это самые высокие показатели с лета 2022 года.

Рынок опасается возможных перебоев с поставками нефти, ведь боевые действия на Ближнем Востоке уже больше недели фактически блокируют транспорт через Ормузский пролив. А это ключевой морской путь, через который проходит пятая часть мировых морских поставок нефти.

Как отреагировал Дональд Трамп на взлет цены на нефть?

Дональд Трамп отреагировал на рост цен быстро и достаточно жестко. В своём сообщении он заявил, что повышение цены на нефть является приемлемой платой за безопасность.

Более того, президент США выразил уверенность, что цены "стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы", и "только глупцы могут думать иначе".

А чуть ранее Трамп утверждал, что новый руководитель Ирана "не продержится долго без одобрения США".

Что происходило в Иране за прошедшие сутки?