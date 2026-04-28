Боятся повтора скандала, как с Зеленским: встреча Чарльза III и Трампа пройдет тайно, – СМИ

Переговоры короля Великобритании Чарльза III с президентом США Дональдом Трампом состоятся без печати. Такое решение было принято во избежание возможных публичных конфликтов во время встречи.

Однако, ожидается, что встреча пройдет спокойно. Об этом пишет The Guardian.

Смотрите также После покушения на Трампа в Вашингтоне: Белый дом экстренно усиливает охрану президента США

В каком формате пройдет встреча короля Чарльза III и Трампа?

Встреча короля Великобритании Чарльз III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне состоится в закрытом формате. Как сообщает СМИ, на этом настояли британские чиновники из-за опасений повторения публичного конфликта, подобного ситуации с президентом Украины Владимир Зеленский в Белом доме в феврале 2025 года.

Ожидается, что монарх предстанет перед журналистами только в начале встречи в Овальном кабинете для короткой фотосессии, после чего переговоры продолжатся без печати. Такой подход должен предотвратить возможные неудобные или конфликтные моменты в публичном пространстве.

Справочно! Король прибыл в Вашингтон накануне вечером, а ключевые события визита запланированы на вторник. В частности, речь идет о двусторонней встрече с Трампом и выступлении перед Конгрессом США.

На мероприятиях Чарльза будут сопровождать представители дворца, а также министерша иностранных дел Великобритании Иветт Купер. По информации дипломатических источников, Купер готов вмешаться в случае усложнения переговоров, хотя в правительстве Британии считают, что король имеет достаточный опыт для самостоятельного ведения диалога даже в сложных ситуациях. Также ожидается, что в своих выступлениях Чарльз может затронуть темы защиты окружающей среды и поддержки Украины, формулируя их в сдержанной дипломатической манере.

Сам Трамп положительно высказался о визите, назвав короля "прекрасным человеком" и выразив ожидания от встречи. В Лондоне же возлагают значительные надежды на этот визит, рассматривая его как возможность улучшить отношения между странами, которые сейчас переживают сложный период.

Важно! Великобритания и США имеют ряд споров. Президент США Дональд Трамп угрожает Великобритании "большими пошлинами" в ответ на британский налог на цифровые услуги, который считается несправедливым по отношению к американским технологическим компаниям.

Кроме того, Трамп также угрожал пересмотреть торговое соглашение между США и Британией из-за недовольства политикой британского премьер-министра Кира Стармера по поводу войны на Ближнем Востоке.

Что известно о скандальной встрече Зеленского и Трампа, какую так опасается король Чарльз III?

В конце февраля 2025 года, в Белом доме состоялась напряженная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая сопровождалась серьезными разногласиями и завершилась эмоциональной дискуссией. В ходе переговоров стороны продемонстрировали разные подходы к вопросу завершения войны.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "не готов к миру" и выразил недовольство его позицией, отметив, что Украина имеет ограниченные возможности без поддержки США. В ответ Зеленский подчеркнул, что не согласится на прекращение огня без четких гарантий безопасности и раскритиковал предыдущие попытки дипломатического урегулирования с Россией, продолжавшихся с 2014 года.

Переговоры в Овальном кабинете быстро переросли в эмоциональный спор, после которой украинский президент досрочно покинул Белый дом. После этого Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться к переговорам, когда будет готов принять предложенные условия мира.

В дальнейших комментариях Зеленский подчеркивал готовность к сотрудничеству с американской стороной., хотя сама встреча стала одной из самых напряженных в отношениях между Киевом и Вашингтоном за последнее время.