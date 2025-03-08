Россия будет пытаться балансировать: политолог объяснил, почему Путин в затруднительном положении

У главы Кремля сейчас худшее положение в геополитической ситуации. Пекин его вообще никем не видит. Россия сегодня полностью зависима от него. Все, что нынче скажет Китай, Россия сделает. С другой стороны есть США, Путину виднеется возможность благодаря Трампу выйти из международной изоляции.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что импортозамещение в России опирается на ресурсы Китая и Путину это не нравится, поэтому он будет сейчас выбирать США.

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В чем общие интересы Украины и Китая

Нужно разделять заявления российских пропагандистов, которые говорят, что китайцы – это самые большие друзья России и то, что действительно думает Путин и его окружение, когда они войной против Украины сами загнали себя в критически зависимое положение от Китая.

По мнению политолога, российский диктатор будет идти на сближение с Соединенными Штатами. Даже уже звучат определенные нотки от пропагандистов, что не такие уж китайские партнеры близкие к России, а вот Трамп якобы показывает конструктив.

На уровне публичной позиции Россия будет пытаться балансировать, потому что потерять для нее Китай – это подобно смерти, но с другой стороны полностью оставаться зависимой от него России тоже невыгодно. Если Трамп хочет вывести ее из международной изоляции, то Путин будет не против это сделать, но против этого будет Китай,

– отметил Буряченко.

По его словам, это объясняется тем, что Пекину субъектная Россия точно не нужна. Вот в этом интересы Украины, Европы, Китая и Турции совпадают.

Китай будет действовать через своих партнеров

Пока Украина ведет переговоры с США о возможности завершения горячей фазы войны, надо пробовать реализовывать ось прямого противостояния России и опосредованного самим США. Ведь учитывая ту политику, которую можно проанализировать за период после инаугурации Трампа, со слов политолога, становится понятным, что ему не нужна сильная Европа.

Трампу нужна Европа, которая будет выполнять ровно то, что он ей скажет. В этом (ее ослаблении – 24 Канал) его желание совпадает со стремлением Путина,

– объяснил Буряченко.

Украина и Европа, как заметил политолог, на фоне всего, что происходит, должна сама заниматься своей безопасностью, искать ответы на все угрозы. Он убежден, что Китай не будет входить в прямую конфронтацию, потому что ему невыгодно потерять Россию как ресурсную базу. Пекин также не заинтересован разрушать отношения с США, ведь Трамп и так удвоил тарифы на китайские товары до 20%, а экономика Китая во многом ориентирована на инвестиции из США и Европы.

По мнению политолога, Китай продолжит реализовывать свою политику через прокси, своих партнеров, которыми сейчас уже есть Турция, а с большой вероятностью в ближайшее время может стать и Европейский Союз.