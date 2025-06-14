"Даже госпереворот": чем может закончиться конфликт Израиля и Ирана

Израиль нанес мощный удар по Ирану. Ситуация на Ближнем Востоке может завершиться даже госпереворотом в Иране.

Главный редактор сайта 9 Канала (Израиль) Роман Янушевский озвучил 24 Каналу мнение, что угрозы ядерной войны все же нет.

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Почему нет угрозы ядерной войны

Янушевский рассказал, что Израиль пытается предотвратить ядерную войну, чтобы и намека на нее не было. Иран способен, по разным данным, создать 6 – 15 боеголовок, но у него недостаточно технических средств, чтобы эти боеголовки доставить к целям.

Было узкое окно возможностей, после того, как сателлиты Ирана потерпели поражение от Израиля, за исключением хуситов. Хезбола очень сильно пострадала, в Ираке очень сильно пострадали проиранские силы. Они прямо говорят, что не готовы воевать в этой войне, они слишком слабы, их просто уничтожат,

– отметил главный редактор сайта 9 Канала (Израиль).

Он продолжил, что позиция Ирана очень сильно ослаблены, и нет более оптимального момента нанести по Ирану сокрушительный удар. Эту войну можно было предвидеть. Иранцы не сядут договариваться по своей ядерной программе, но Израиль обращался к иранцам и прямо им говорил, что воевать Израиль будет не с народом, а с режимом.

Есть ли возможность госпереворота в Иране

По словам главного редактор сайта 9 Канала (Израиль), рядовые иранцы в большинстве настроены против режима, который их преследует. Большая иранская диаспора по всему миру, поскольку иранцы вынуждены покидать свою родину из-за репрессий.

"Если бы не этот режим в Тегеране, то Иран и Израиль могли быть лучшими друзьями в регионе. Возможно, дополнительно идет игра, что Израиль и США протягивают руку протестно настроенным группам. Они еще не заявили о себе, но могут проявить себя позже", – заметил Янушевский.

Как он отметил, Израиль и США могут ослабить военные возможности иранского режима. Возможно, действительно возникнут протесты в Иране, и там можно будет провести госпереворот, в результате которого к власти придут более адекватные люди.

Это вполне возможно, и это был бы оптимальный вариант для региона, чтобы сменилась власть, ушли фанатики. Сейчас в Тегеране уже наблюдаются перебои с интернетом. Есть предположение, что иранская власть боится беспорядков и делает все возможное, чтобы люди не могли объединяться, выходить на улицы,

– отметил главный редактор сайта 9 Канала (Израиль).

Он добавил, что на улицах Ирана уже много полицейских. Иранский режим понимает, что сейчас он очень слаб. Как будет развиваться ситуация, будет видно в ближайшие недели.