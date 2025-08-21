Вечером 21 августа Дональд Трамп сделал новые заявления относительно войны в Украине и мирных переговоров. Впрочем, там снова прозвучали пресловутые сроки в две недели.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о войне в Украине 21 августа?

Президента США спросили, удастся ли достичь мира для Украины.

Я сказал бы, что в течение двух недель мы узнаем об этом так или иначе. После этого, возможно, нам придется выбрать другой путь, но увидим. Но мы узнаем об этом очень скоро,

– высказался Трамп.

Таким образом, американский лидер не добавил ничего нового. Трамп довольно часто ставит дедлайны то в 10 дней, то в две-три недели. Иногда он ограничивается туманным "скоро" и "увидим", как в свежем заявлении. Но в результате эти сроки бьют по самому Трампу, потому что Путин не спешит прислушиваться ни к президенту США, ни к европейским политикам. Уже прошло много сроков, война до сих пор продолжается, а преступника Путина за океаном встретили красной дорожкой.

Интересно! Западные СМИ пишут, что Трамп отошел от мирных переговоров. Очень активный ранее, теперь он выжидает, организуют ли Украина и Россия встречу сами.

Россия ударила по американскому заводу, Трамп молчит

Ночью 21 августа россияне обстреляли Мукачево. Они попали ракетами по заводу FLEX, который принадлежит американской компании. Там производят электронику – фитнес-трекеры и устройства медицинского мониторинга, промышленные и телекоммуникационные продукты. Завод производит продукцию для таких брендов, как Nike, Google, Teradata, Bose и Lenovo.

Flex принес сотни миллионов в украинский бюджет и дал рабочие места около 2 600 сотрудников. Это важно, ведь Мукачево – маленький городок на Закарпатье.

К счастью, люди вовремя спустились в укрытие, что позволило избежать трагедии. И все же в городе более 20 раненых.

Юлия Свириденко сказала, что враг решил "освободить" Украину от кофемашин, а Владимир Зеленский назвал удар по гражданскому объекту преднамеренным.

"Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак", – подчеркнул Андрей Сибига.

Однако в США не комментируют попадание на Закарпатье, хотя весь мир облетели кадры с Мукачевским замком в дыму.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер говорит: более 53% компаний – членов Американской торговой палаты в Украине уже пострадали от российских атак во время полномасштабной войны. Бизнес-сообщество ждет реакции Трампа.

А Сергей Фурса и вовсе сказал, что Путин целился не так по Закарпатью, как по Трампу – чтобы унизить президента США и бросить ему вызов.