Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина стал продолжением дипломатической игры накануне саммита в Будапеште. В Кремле пытаются создать иллюзию переговорного процесса, чтобы сохранить собственные позиции.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что для российского диктатора такая коммуникация не дает выигрыша во времени. Путин пытается сбить позицию Украины перед встречей президентов и повлиять на ход переговоров с Западом.

Кремль пытается выиграть паузу

Россия не останавливает боевые действия, а наоборот, пытается ослабить позиции Киева накануне встречи Зеленского и Трампа. Москва пытается использовать любую паузу, чтобы перегруппировать силы и получить политические дивиденды.

Путин бы хотел паузы для переоснащения армии и продолжения войны, но этого не видно. Мы уже не боремся за время, а за то, чтобы США стали реальным партнером в этой войне,

– пояснил офицер.

Украинская делегация сейчас активно сотрудничает с американскими частными оборонными компаниями. Это не только партнерство в сфере производства вооружения, но и важный политический сигнал для Белого дома.

Кремль пытается перехватить инициативу

После анонсированной встречи Зеленского с Трампом Москва стремится навязать свою повестку дня и провести собственные переговоры с Вашингтоном. Это часть попытки Путина выглядеть главным игроком на международной арене. Политолог отметил, что российский лидер пытается не столько выиграть время, сколько удержать влияние благодаря дипломатическим маневрам.

После встречи с Зеленским Путин теперь хочет догнать и провести свою встречу после Трампа. Нам было бы выгодно провести европейский саммит именно после этого разговора, чтобы укрепить нашу позицию,

– отметил Ткачук.

Прямое давление на Трампа не дает результата, поэтому Украина действует через качественное лобби. Такой подход, убежден Ткачук, помогает формировать стабильную поддержку со стороны влиятельных кругов США и укреплять позицию Киева на переговорах.

Разговор Трампа и Путина: что известно