Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала сказал, что после прекращения боевых действий Россия столкнется с массовым возвращением вооруженных ветеранов, которые будут требовать высоких зарплат и создадут социальное напряжение. По его мнению, остановить войну могут только военная несостоятельность и недовольство элит.

Почему Россия уменьшает финансирование армии?

Военный бюджет России на следующий год сократится на 6% – с 13,5 до 12,5 триллиона рублей. В то же время расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, включая финансирование полиции, Росгвардии и спецслужб, вырастут до более 4 триллионов рублей.

Огрызко считает, что это может быть определенным сигналом о том, что в России думают о прекращении войны.

После завершения войны Россия столкнется с массовым возвращением вооруженных ветеранов, среди которых немало бывших заключенных, которые выбрали фронт вместо тюрьмы. Эти люди привыкли к зарплатам, в 10 раз превышающим средние по стране, и вряд ли согласятся возвращаться к низкооплачиваемой работе за 10-20 тысяч рублей. Вооруженные, с боевым опытом и ощущением "заслуженной справедливости", они могут стать источником серьезного социального напряжения.

"Ветеран СВО будет требовать справедливости. И вряд ли будет ждать. Вероятнее всего, он возьмет автомат и начнет устанавливать свои правила. И таких людей – сотни тысяч. Кого-то, конечно, угостят несколькими местами в Госдуме, а остальные будут шататься по улицам в поисках работы, которой нет", – сказал экс-министр.

Станет ли экономический кризис толчком для завершения войны?

Огрызко объяснил, даже если война завтра прекратится, структурные деформации российской экономики уже необратимы. Гражданский сектор будет продолжать деградировать, поскольку военная экономика, как раковая опухоль, будет пожирать ресурсы – ведь нужно восстанавливать утраченное вооружение и создавать стратегические запасы.

Это означает, что обычные россияне, которые нуждаются в достойных зарплатах и возможности выплачивать долги, окажутся в еще более сложном положении. Уже сейчас каждый третий гражданин РФ не может рассчитаться со своими кредитами.

Россия вступает в эпоху массовых персональных банкротств, что влечет за собой колоссальные ограничения для граждан. Хотя теоретически можно пройти через эту процедуру и впоследствии "начать жизнь с чистого листа", путь к этому лежит через систему юридических и финансовых пыток. Это неизбежно будет усиливать социальное напряжение в обществе.

Станет ли это главным фактором изменения позиции Кремля? Думаю, что нет. Остановить войну могут только два фактора: военная неспособность продолжать боевые действия и недовольство элит, которые начинают осознавать, что Путин зашел слишком далеко,

– подытожил экс-министр иностранных дел.

Что происходит с бюджетом и экономикой России?