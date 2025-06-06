"Миссия завершена": ЧВК "Вагнер" покидает Мали

После более 3,5 лет присутствия в Мали наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать страну. Они якобы выполнили основную задачу.

"Вагнер" якобы вернул под контроль Мали все его региональные столицы. О завершении миссии сообщил приближенный к группировке Telegram-канал "Разгрузка Вагнера", передает 24 Канал.

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ЧВК "Вагнер" покидает Мали

По словам авторов сообщения, вагнеровцы воевали на стороне армии Мали против вооруженных экстремистских группировок, которые в течение длительного времени терроризировали мирное население. В сообщении говорится, что "оркестранты" помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю.

Выполнили главную задачу – все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена,

– заявили наемники.

Деятельность ЧВК "Вагнер" в Мали

Сотрудничество между властями Мали и ЧВК "Вагнер" началось в 2021 году, после военного переворота, в результате которого к власти пришел полковник Ассими Гоита. После этого Франция, которая длительное время проводила в стране антитеррористическую операцию, объявила о выводе своего военного контингента.

Западные СМИ писали, что российские наемники должны были обучать малийских военных и защищать высокопоставленных местных чиновников.